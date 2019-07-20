25 лет назад Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии

Первые шаги во власти

Первый референдум

Сегодня исполняется 25 лет с момента вступления в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава братского государства находится у власти дольше всех европейских лидеров (за исключением монархов). Представляем краткий обзор периода его пребывания у власти.Александр Лукашенко является первым и единственным на данный президентом республики Беларусь. Лукашенко бессменно правит братской республикой уже 25 лет, и ловко лавируя между Россией и Европой, сохраняет для своего государства – и для себя – режим удобной независимости, получая при этом заметные преференции как от Российской Федерации, так и от ее оппонентов.Белорусский лидер дважды служил в армии. После окончания Могилевского педагогического института он призвался в Пограничные войска Комитета Государственной Безопасности СССР. С 1975 по 1977 годы Александр Лукашенко был инструктором политотдела воинской части Западного пограничного округа в Бресте. После двух лет работы во Всесоюзном обществе «Знание», будущий президент Белоруссии вернулся в вооруженные силы и с 1980 по 1982 год служил заместителем командира танковой роты по политической части.Первые для Белоруссии выборы президента состоялись в 1994 году. К тому времени будущий батька проработал на нескольких должностях, был успешным директором совхоза, в 1990-м году был избран в Верховный Совет Белоруссии.Конкурентами Лукашенко стали шесть кандидатов, среди них - глава Верховного Совета Шушкевич, лидер председатель Совета Министров Республики Беларусь Вечячлав Кебич. Именно с последним Александру Лукашенко предстояло сразиться во втором туре, который он выиграл, получив 80% голосов.Александр Лукашенко пришел к власти как реформатор. На момент его вступления в должность состояние экономики республики оставляло желать лучшего. Лукашенко выступал с позиций борьбы с коррупцией, выступал за свободу прессы, написал в мае 1991 года статью «Диктатура: белорусский вариант?», посвященную программе правительства и премьера, в которой обвинял власть в давлении на политику и экономику.14 мая 1995 года состоялся референдум по 4 вопросам, которые предложил новый глава государства, и которые заложили основу как нынешней белорусской государственности, так и отношений с Россией: о равном статусе белорусского и русского языков, о новом государственном гербе и флаге, об экономической интеграции с Россией, о праве президента досрочно распускать Верховный Совет.В том же году было подписано Соглашение о таможенном союзе и Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с Российской Федерацией.В 1996 году Лукашенко удачно преодолел попытку импичмента: парламенту не удалось собрать необходимое количество голосов. В том же году он добился на референдуме увеличения президентского срока. В том же году были сделано первые шаги к созданию Союзного государства России и Белоруссии.В 1998 году белорусский лидер изгнал из столицы послов западных государств, а американцам тогда и вовсе заварили ворота.В 2004 году ограничения на время, которое белорусский лидер может занимать свой пост, были полностью сняты.При Александре Лукашенко была завершена ядерная демилитаризация республики. При нем же была реорганизована армия (в частности, объединены силы ВВС и ПВО), создано несколько новых родов войск – транспортные, силы специальных операций, территориальные войска.Последние годы Александр Лукашенко пытается наладить отношения с Западом, выступая в роли миротворца. Именно в Минске были подписано недавнее соглашение о бессрочном перемирии в Донбассе.В тоже время, Лукашенко продолжает укреплять армию. В частности, в Белоруссии готовятся изменения в законодательство о призыве на срочную службу. Их цель – поднять число призывников. В частности, Минск планирует сократить количество отсрочек.