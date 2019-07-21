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В Белоруссии отреагировали на заявления о "войсках РФ" в чернобыльской зоне отчуждения

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Белорусское военное ведомство отреагировало на заявления украинской стороны о якобы присутствии российских войск на территории чернобыльской зоны отчуждения.

В Белоруссии отреагировали на заявления о "войсках РФ" в чернобыльской зоне отчуждения



Началось всё с публикации в Фейсбуке, сделанной Владимиром Мартынюком и подхваченной представителями 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ. Заявлено, что проверяется информация о присутствии российских войск в белорусской части зоны отчуждения – у северных границ Украины.

Мартынюк, позволяя себе откровенно националистические высказывания, заявил, что «спутать российских военнослужащих с белорусами нельзя, так как половина военных выглядят как буряты или якуты».

Красной стрелкой на карте уже успели обозначить "вариант наступления".



Из украинской публикации:

В случае её подтверждения 61 опебр готова за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору.


Минобороны Белоруссии отреагировало на эти заявления в своём Телеграм-канале. Так, отмечено, что распространяемая в соцсетях и отдельных СМИ информация о якобы присутствии в зоне отчуждения российских вооружённых сил не является достоверной.

В комментариях к публикации упомянутого Мартынюка пользователи призвали вызвать тому санитаров и назвали пост лживым.

Напомним, что после аварии на ЧАЭС основная зона заражения затронула УССР, БССР и западные области РСФСР – в первую очередь Брянскую.
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