В Белоруссии отреагировали на заявления о "войсках РФ" в чернобыльской зоне отчуждения

В случае её подтверждения 61 опебр готова за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору.

Белорусское военное ведомство отреагировало на заявления украинской стороны о якобы присутствии российских войск на территории чернобыльской зоны отчуждения.Началось всё с публикации в Фейсбуке, сделанной Владимиром Мартынюком и подхваченной представителями 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ. Заявлено, что проверяется информация о присутствии российских войск в белорусской части зоны отчуждения – у северных границ Украины.Мартынюк, позволяя себе откровенно националистические высказывания, заявил, что «спутать российских военнослужащих с белорусами нельзя, так как половина военных выглядят как буряты или якуты».Красной стрелкой на карте уже успели обозначить "вариант наступления".Из украинской публикации:Минобороны Белоруссии отреагировало на эти заявления в своём Телеграм-канале. Так, отмечено, что распространяемая в соцсетях и отдельных СМИ информация о якобы присутствии в зоне отчуждения российских вооружённых сил не является достоверной.В комментариях к публикации упомянутого Мартынюка пользователи призвали вызвать тому санитаров и назвали пост лживым.Напомним, что после аварии на ЧАЭС основная зона заражения затронула УССР, БССР и западные области РСФСР – в первую очередь Брянскую.