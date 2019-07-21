Зеленскому в Николаеве показали ржавую "Украину" с корабельной С-300Ф "Форт"

Президент Украины, совершая поездку по стране (побывав в Николаеве и Харькове), посетил и площадку, где находится ракетный крейсер «Украина».После своего посещения упомянутых городов Зеленский опубликовал ролик со своеобразным отчётом о своей поездке. По словам Зеленского, в Николаев он прилетел после того, как услышал от своих соратников и граждан: «Лети в Николаев, это самый бандитский город». Президент Украины: «Это нормально?»Ракетный крейсер «Украина» (бывший «Комсомолец» и «Адмирал Флота Лобов») предстал перед Зеленским в плачевном состоянии. Нужно отметить, что за последние годы именно такое состояние стало для боевого корабля привычным. Никаких масштабных ремонтных и достроечных работ на крейсере не ведётся с 90-х годов, а потому боевой корабль, оснащённый корабельной версией ЗРК С-300 (С-300Ф «Форт») поедает ржавчина. Нужно отметить, что крейсер перешёл в состав ВМС Украины осенью 1993 года, причём степень его готовности тогда составляла около 75 процентов. В 2004 году в Киеве решили открыть «Украину» для проведения экскурсий.Министр обороны Полторак доложил верховному главнокомандующему о высоких затратах на содержание «Украины», отметив, что одна заправка крейсера обойдётся в 30 млн грн. Также Степан Полторак отметил, что все комплектующие и вооружения к крейсеру – российского производства. В итоге министр, находясь на фоне ржавых поверхностей крейсера, предложил окончательно «демилитаризировать» РК «Украина» - снять вооружения.Видео, включающее сюжет о посещении крейсера: