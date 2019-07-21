Появились кадры обстрела Первомайска украинскими силовиками
В сети появились очередные видеосвидетельства обстрелов жилых кварталов со стороны позиций украинских силовиков. Кадры были опубликованы накануне.
Речь идёт об артиллерийском и миномётном обстреле города Первомайск. Съёмка ведётся на камеру мобильного телефона местными жителями – из окна многоэтажки. Видео с доказательством очередной киевской агрессии против населения Донбасса оказалось в распоряжении народной милиции ЛНР. В своём микроблоге Твиттера его опубликовал представитель НМ Луганской народной республики Андрей Марочко.
Администрация Первомайска подтвердила данные о том, что в результате обстрела один мирный житель погиб, четверо получили ранения. В числе раненых – трёхлетний ребёнок. Один из украинских боеприпасов попал в здание индустриально-педагогического техникума (бывшее ПТУ №31).
В общей сложности за минувшие сутки обстрелы только территории ЛНР украинскими силовиками осуществлялись не менее 5 раз. Использовались миномёты различных калибров, СПГ-9, АГС-17 и вооружение БМП-1. Мины и другие боеприпасы взрывались в районе населённых пунктов Логвиново, Нижнее Лозовое и др.
Видео по ссылке.
Речь идёт об артиллерийском и миномётном обстреле города Первомайск. Съёмка ведётся на камеру мобильного телефона местными жителями – из окна многоэтажки. Видео с доказательством очередной киевской агрессии против населения Донбасса оказалось в распоряжении народной милиции ЛНР. В своём микроблоге Твиттера его опубликовал представитель НМ Луганской народной республики Андрей Марочко.
Администрация Первомайска подтвердила данные о том, что в результате обстрела один мирный житель погиб, четверо получили ранения. В числе раненых – трёхлетний ребёнок. Один из украинских боеприпасов попал в здание индустриально-педагогического техникума (бывшее ПТУ №31).
В общей сложности за минувшие сутки обстрелы только территории ЛНР украинскими силовиками осуществлялись не менее 5 раз. Использовались миномёты различных калибров, СПГ-9, АГС-17 и вооружение БМП-1. Мины и другие боеприпасы взрывались в районе населённых пунктов Логвиново, Нижнее Лозовое и др.
Видео по ссылке.
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