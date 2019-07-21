Новости

Появились кадры обстрела Первомайска украинскими силовиками

22
В сети появились очередные видеосвидетельства обстрелов жилых кварталов со стороны позиций украинских силовиков. Кадры были опубликованы накануне.

Появились кадры обстрела Первомайска украинскими силовиками



Речь идёт об артиллерийском и миномётном обстреле города Первомайск. Съёмка ведётся на камеру мобильного телефона местными жителями – из окна многоэтажки. Видео с доказательством очередной киевской агрессии против населения Донбасса оказалось в распоряжении народной милиции ЛНР. В своём микроблоге Твиттера его опубликовал представитель НМ Луганской народной республики Андрей Марочко.

Администрация Первомайска подтвердила данные о том, что в результате обстрела один мирный житель погиб, четверо получили ранения. В числе раненых – трёхлетний ребёнок. Один из украинских боеприпасов попал в здание индустриально-педагогического техникума (бывшее ПТУ №31).

В общей сложности за минувшие сутки обстрелы только территории ЛНР украинскими силовиками осуществлялись не менее 5 раз. Использовались миномёты различных калибров, СПГ-9, АГС-17 и вооружение БМП-1. Мины и другие боеприпасы взрывались в районе населённых пунктов Логвиново, Нижнее Лозовое и др.

Видео по ссылке.
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводка за неделю 16-22 декабря о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»
Сводка за неделю 9-15 декабря о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти