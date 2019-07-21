Показан бой и подрыв бронемашины саудовской коалиции в Йемене
Йеменские вооружённые формирования «Ансар Аллах» (упрощённо называемые хуситами) опубликовали ролик, на котором показаны несколько минут ведения боевых действий против сил саудовской коалиции. Бой показан буквально "изнутри".
Обращает на себя внимание тот факт, что хуситские формирования избирают максимально «простую» и эффективную тактику – занять господствующие высоты и оттуда вести огонь по противнику. На одной из таких высот располагались огневые точки представителей саудовской коалиции. Отряды «Ансар Аллах» их оттуда выбили, захватив трофеи в виде оружия и боеприпасов.
В ходе одного из этапов боя в небе появился боевой самолёт, но, судя по всему, на исход боя он не повлиял. Хуситы не только заняли позиции на высотах (буквально вскарабкавшись по отвесной скале по вырубленным в камне ступеням), но и подбили бронетехнику противника. Среди подбитых – бронемашина армии Саудовской Аравии.
При этом хуситы действовали по привычной для себя схеме: подбитую бронемашины восстановить и использовать в своих интересах они даже не попытались. Записав на фоне бронеавтомобиля ролик с заявлениями о том, что «так будет с каждым», они в итоге взорвали трофей, впоследствии засняв то, что от него осталось.
Обращает на себя внимание тот факт, что хуситские формирования избирают максимально «простую» и эффективную тактику – занять господствующие высоты и оттуда вести огонь по противнику. На одной из таких высот располагались огневые точки представителей саудовской коалиции. Отряды «Ансар Аллах» их оттуда выбили, захватив трофеи в виде оружия и боеприпасов.
В ходе одного из этапов боя в небе появился боевой самолёт, но, судя по всему, на исход боя он не повлиял. Хуситы не только заняли позиции на высотах (буквально вскарабкавшись по отвесной скале по вырубленным в камне ступеням), но и подбили бронетехнику противника. Среди подбитых – бронемашина армии Саудовской Аравии.
При этом хуситы действовали по привычной для себя схеме: подбитую бронемашины восстановить и использовать в своих интересах они даже не попытались. Записав на фоне бронеавтомобиля ролик с заявлениями о том, что «так будет с каждым», они в итоге взорвали трофей, впоследствии засняв то, что от него осталось.
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