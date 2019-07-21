КСИР показал высадку спецназа на борт британского танкера

В сети опубликованы кадры, снятые Корпусом стражей исламской революции. На кадрах демонстрируется, как иранский спецназ берёт под контроль танкер "Stena Impero", который перевозил нефть, купленную британцами в одной из стран Ближнего Востока.На кадрах видно, как к танкеру в районе Ормузского пролива подходит быстроходный армейский катер, а над палубой танкера "Stena Impero" зависает вертолёт.Находящиеся на борту вертолёта спецназовцы КСИР (их лица скрыты балаклавами) сначала обсуждают план действий по взятию танкера под контроль, а затем осуществляют высадку на британский танкер. Высадка отделения спецназа занимает около минуты. В это время танкер сопровождается иранскими катерами и скоростными моторными лодками.Спецназ КСИР рассредотачивается по палубе морского нефтеналивняка, вертолёт отходит от точки, ранее занятой над танкером.Напомним, что танкер "Stena Impero" был сопровождён до одного из иранских портов.Эти действия стали симметричными ответом Тегерана на действия британских морских пехотинцев, которые несколько дней назад захватили иранский танкер у берегов Гибралтара. Британцы тогда объявили, что танкер переводит «контрабандную нефть для Сирии». В Иране, высказываясь по поводу этих обвинения, призвали британцев лучше учить географию, отмечая, что нет более нелепого маршрута транспортировки нефти из Ирана в САР, чем через Гибралтар.При этом Британия уже высказала "предположение" о том, что к задержанию танкера причастна Россия, "подменившая GPS-координаты".