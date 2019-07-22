Без русского газа и с французской водкой. Тридцать лет «концу истории»

В войне не бывает выигравших — только проигравшие

1989-й: год перемен или поражения?

«Весной 1989 года случилось то, чего я никогда не могла себе представить в самых смелых мечтах: меня пригласили в историко-архивный институт в Москве для рассказа студентам о судьбах бывших узников ГУЛАГа. После этого меня спросили, встречала ли я когда-нибудь настоящего сторонника Сталина. Моей первой реакцией был смех, однако потом я сделала паузу и задумалась: неужели мы наконец достигли того момента, когда двадцатилетние думают, что никаких сталинистов отныне не существует? Тридцать лет спустя я вспоминаю этот момент с горьким чувством».

«В какой стране мы хотим жить? Страна, которая «встала с колен», и идёт своим собственным, уникальным путём? Но что это за путь? Кремлёвские идеологи не смогли чётко обозначить это».

Огонь, вода и медные трубы

Мягкая, совсем не агрессивная! Фото: ladepeche.fr

«Существует опасность слишком сильной зависимости от российской энергии. Для диверсификации энергетики решающее значение имеют другие виды энергии. Нам нужна конкуренция и мы должны учитывать интересы наших восточных соседей».