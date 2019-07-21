В СМИ заявили, что Израиль способен обойти С-300 и отключить российские БПЛА

Насколько это правда, не знаю. Но у них (у Израиля) было множество других возможностей изучить С-300 — Греция, Кипр, например. Поэтому практического смысла в поставках С-300 для режима Асада немного. Это создает риски только для гражданских самолетов Израиля. А для израильских военных тут нет проблем.

Отличие только в надписях на кириллице. (…) Проблема в том, что «Форпосты» вдоль и поперек изучены специалистами из Israel Aerospace Industries.