F-35 не может достичь нужной боеготовности из-за фонаря кабины

Мы ищем дополнительные источники поставок для исправления этой ситуации.

Проблема давно известна

Основной причиной дефицита запасных частей является ограниченная способность программы F-35 производить ремонт сломанных деталей. Среднее время ремонта детали F-35 составляло более 6 месяцев, или около 188 дней для ремонта, завершенного в период с сентября по ноябрь 2018 года. Это более чем вдвое превышает цель программы, составляющую 60–90 дней.

F-22 также имеет проблемы