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Выборы в ВРУ: блогеры публикуют первые данные опросов на выходе с участков

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В украинской блогосфере появились первые данные опросов граждан на выходе с избирательных участков. Вопрос задавался один: «За какую партию вы отдали свой голос?»




Если руководствоваться публикацией результатов этих неофициальных опросов, охвативших, как заявлено, около 1,2 тыс. проголосовавших в восьми регионах Украины (Киевская, Запорожская, Ивано-Франковская, Львовская, Днепропетровская, Харьковская, Закарпатская и Николаевская области), то картина вырисовывается следующая: в Верховную раду проходят 5 партий. Это «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, «Оппоплатформа – За Жизнь», официально возглавляемая Юрием Бойко (неофициально – Виктором Медведчуком), «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» г-жи Тимошенко и партия С.Вакарчука «Голос».

Опрос показал следующие данные:
«Голос» едва преодолевает 5-процентный барьер (5,1%), у «Батькивщины» около 8,4%, порошенковская «Евросолидарность» - 9%, у партии Бойко-Медведчука – 15,7%. Лидирует на основании данных предварительно опроса, проведённого блогерами Украины, партия «Слуга народа». При этом результат «Слуги» несколько выше того, что показывали соцопросы за несколько дней перед выборами, - почти 49%. Остальные проценты в разных пропорциях распределились между другими участниками голосования.

Данные таковы, что близки к прохождению ещё две партии – «Сила и честь» (партия экс-главы СБУ И.Смешко) и «Гражданская позиция» экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Наибольший процент одобрения порошенковской силы (в этом опросе) показывает Львовская область. Партия "Слуга народа" лидирует (опять-таки, на основании данных опроса) в 7 из 8 названных украинских регионах.

Средняя явка на данный момент ниже, чем на выборах президента Украины.

Официальные предварительные итоги выборов в ВРУ будут озвучены завтра – 22 июля.
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