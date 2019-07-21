США вовлекают Северную Македонию в противостояние с Россией
Поскольку Северная Македония готовится к вступлению в НАТО, армия США активно готовится к взаимодействию с местными вооруженными силами. Недавно на территории бывшей югославской республики начались совместные крупномасштабные учения «Решающий удар».
Согласно релизу армии США, солдаты из боевой группой 56-й боевой бригады Stryker 28-й пехотной дивизии приняли участие в двухмесячных учениях в Криволакском военном учебном центре, Северная Македония.
В ходе маневров войска отрабатывали городской бой, дальнобойные стрельбы, специальные разведывательные миссии и медицинской эвакуации.
Учения включали в себя несколько 24-часовых операций, в ходе которых боевые подразделения тренировали как штурмовые навыки, так и выполняли роль подразделений поддержки.
По утверждению командующего силами США в Европе, американские военные подразделения и их союзники «находятся в высшем пике боевой готовности за все последние годы».
Основное внимание уделялось слаживанию работы боевых частей армии США и Северной Македонии и их совместным действиям в смешанных подразделениях. «Решающий удар» - крупнейшее многонациональное учение, проводимое официальным Скопье.
В прошлом году Госдепартамент США начал европейскую программу стимулирования рекапитализации. Она должна помочь Европейскому командованию США побудить такие страны, как Северная Македония, Албания, Босния, Хорватия, Греция и Словакия, использовать американскую и союзническую военную технику взамен имеющихся у них запасов российского снаряжения, сообщает издание Army Times Defense News.
Второй целью проекта является обеспечение большей совместимости оборудования. Эти усилия предпринимаются для того, чтобы заставить российских подрядчиков уйти с баз НАТО, к которым они в настоящее время имеют доступ, поскольку занимаются поддержкой устаревшего оборудования.
В рамках этой программы Северная Македония получила $ 30 млн в 2017 финансовом году, сообщает Defense News. Международный Институт Стратегических Исследований в Лондоне сообщил изданию, что деньги были направлены на приобретение боевых машин пехоты. В настоящее время в стране используются машины БМП-2 советского производства.
В марте генерал армии Кертис Скапарротти, верховный главнокомандующий войсками союзников заявил Конгрессу, что он наблюдает рост российского влияния в Балканском регионе.
- сказал тогда Скапарротти.
В своей речи генерал завявил, что российские кампании дезинформации и поддержка маргинальных, антиправительственных и антинатовских группировок в некоторых балканских странах «активизировались» за предыдущие шесть-восемь месяцев.
- комментировал в марте свое видение ситуации американский генерал.
Согласно релизу армии США, солдаты из боевой группой 56-й боевой бригады Stryker 28-й пехотной дивизии приняли участие в двухмесячных учениях в Криволакском военном учебном центре, Северная Македония.
В ходе маневров войска отрабатывали городской бой, дальнобойные стрельбы, специальные разведывательные миссии и медицинской эвакуации.
Учения включали в себя несколько 24-часовых операций, в ходе которых боевые подразделения тренировали как штурмовые навыки, так и выполняли роль подразделений поддержки.
По утверждению командующего силами США в Европе, американские военные подразделения и их союзники «находятся в высшем пике боевой готовности за все последние годы».
Основное внимание уделялось слаживанию работы боевых частей армии США и Северной Македонии и их совместным действиям в смешанных подразделениях. «Решающий удар» - крупнейшее многонациональное учение, проводимое официальным Скопье.
Программа по борьбе с Россией
В прошлом году Госдепартамент США начал европейскую программу стимулирования рекапитализации. Она должна помочь Европейскому командованию США побудить такие страны, как Северная Македония, Албания, Босния, Хорватия, Греция и Словакия, использовать американскую и союзническую военную технику взамен имеющихся у них запасов российского снаряжения, сообщает издание Army Times Defense News.
Второй целью проекта является обеспечение большей совместимости оборудования. Эти усилия предпринимаются для того, чтобы заставить российских подрядчиков уйти с баз НАТО, к которым они в настоящее время имеют доступ, поскольку занимаются поддержкой устаревшего оборудования.
В рамках этой программы Северная Македония получила $ 30 млн в 2017 финансовом году, сообщает Defense News. Международный Институт Стратегических Исследований в Лондоне сообщил изданию, что деньги были направлены на приобретение боевых машин пехоты. В настоящее время в стране используются машины БМП-2 советского производства.
«Пагубное влияние» России на Балканы беспокоит США
В марте генерал армии Кертис Скапарротти, верховный главнокомандующий войсками союзников заявил Конгрессу, что он наблюдает рост российского влияния в Балканском регионе.
Я думаю, что мы как бы отвели взгляд от этой области. Если мы не будем более активны в данном регионе, то у нас могут возникнуть там проблемы в будущем. Меня беспокоят Балканы и усиление пагубного влияния России на местные страны за последний год.
- сказал тогда Скапарротти.
В своей речи генерал завявил, что российские кампании дезинформации и поддержка маргинальных, антиправительственных и антинатовских группировок в некоторых балканских странах «активизировались» за предыдущие шесть-восемь месяцев.
Российская власть пыталась применить подобную тактику в Черногории для того, чтобы отговорить страну вступать в НАТО. Сейчас они пытаются сделать то же самое в Северной Македонии.
- комментировал в марте свое видение ситуации американский генерал.
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