США вовлекают Северную Македонию в противостояние с Россией

Программа по борьбе с Россией

«Пагубное влияние» России на Балканы беспокоит США

Я думаю, что мы как бы отвели взгляд от этой области. Если мы не будем более активны в данном регионе, то у нас могут возникнуть там проблемы в будущем. Меня беспокоят Балканы и усиление пагубного влияния России на местные страны за последний год.

Российская власть пыталась применить подобную тактику в Черногории для того, чтобы отговорить страну вступать в НАТО. Сейчас они пытаются сделать то же самое в Северной Македонии.

Поскольку Северная Македония готовится к вступлению в НАТО, армия США активно готовится к взаимодействию с местными вооруженными силами. Недавно на территории бывшей югославской республики начались совместные крупномасштабные учения «Решающий удар».Согласно релизу армии США, солдаты из боевой группой 56-й боевой бригады Stryker 28-й пехотной дивизии приняли участие в двухмесячных учениях в Криволакском военном учебном центре, Северная Македония.В ходе маневров войска отрабатывали городской бой, дальнобойные стрельбы, специальные разведывательные миссии и медицинской эвакуации.Учения включали в себя несколько 24-часовых операций, в ходе которых боевые подразделения тренировали как штурмовые навыки, так и выполняли роль подразделений поддержки.По утверждению командующего силами США в Европе, американские военные подразделения и их союзники «находятся в высшем пике боевой готовности за все последние годы».Основное внимание уделялось слаживанию работы боевых частей армии США и Северной Македонии и их совместным действиям в смешанных подразделениях. «Решающий удар» - крупнейшее многонациональное учение, проводимое официальным Скопье.В прошлом году Госдепартамент США начал европейскую программу стимулирования рекапитализации. Она должна помочь Европейскому командованию США побудить такие страны, как Северная Македония, Албания, Босния, Хорватия, Греция и Словакия, использовать американскую и союзническую военную технику взамен имеющихся у них запасов российского снаряжения, сообщает издание Army Times Defense News.Второй целью проекта является обеспечение большей совместимости оборудования. Эти усилия предпринимаются для того, чтобы заставить российских подрядчиков уйти с баз НАТО, к которым они в настоящее время имеют доступ, поскольку занимаются поддержкой устаревшего оборудования.В рамках этой программы Северная Македония получила $ 30 млн в 2017 финансовом году, сообщает Defense News. Международный Институт Стратегических Исследований в Лондоне сообщил изданию, что деньги были направлены на приобретение боевых машин пехоты. В настоящее время в стране используются машины БМП-2 советского производства.В марте генерал армии Кертис Скапарротти, верховный главнокомандующий войсками союзников заявил Конгрессу, что он наблюдает рост российского влияния в Балканском регионе.- сказал тогда Скапарротти.В своей речи генерал завявил, что российские кампании дезинформации и поддержка маргинальных, антиправительственных и антинатовских группировок в некоторых балканских странах «активизировались» за предыдущие шесть-восемь месяцев.- комментировал в марте свое видение ситуации американский генерал.