В Китае прокомментировали "грязь" и пучок травы на фюзеляже F-22

Носовая часть F-22 выглядит очень загрязнённой. Вероятно, поверхностный слой краски замерзает, после чего легко поглощает пыль из воздуха во время полёта.

Там есть даже трещины. Для такого самолёта это выглядит неподобающе.

В китайских СМИ обсуждаются фотографии истребителя F-22 ВВС США, сделанные на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. База является объединённой для подразделений ВВС США и сухопутных формирований американской армии.Китайские журналисты обращают внимание на «излишне грязную» носовую часть истребителя военно-воздушных сил США, на «потёртости и следы воздействия частиц пыли».На портале SINA говорится о том, что речь может идти о проблемах с F-22 при эксплуатации в суровых условиях Аляски. В частности, заявлено, что «стелс-покрытие меняет характеристики под воздействием низких температур».Из материала:Отмечено, что для многих машин предыдущих поколений «это вполне нормально», но F-22 – истребителя 5-го поколения.Из статьи:В том же материале заявлено, что у китайского J-20 таких проблем не будет, так как в покрытии реализованы «новейшие технологии молекулярной защиты».Дополнительно внимание обращается на пучок травянистого растения (в материале названо лисохвостом), которое застряло в одной из частей фюзеляжа.Китайские журналисты заявили, что это доказывает «отсутствие гладкости поверхностей F-22» и снова добавили, что на J-20 «такого нет».