ДНР заявила о нарушении режима бессрочного прекращения огня силами ВСУ

Представители Донецкой Народной Республики заявили о срыве режима бессрочного прекращения огня, действующего в Донбассе с 21 июля. ДНР утверждает, что украинские силовики обстреляли село Новая Таврия.Опасения, высказанные минской трехсторонней переговорной группой в ходе подписания договора о бессрочном прекращении огня в Донбассе, начинают сбываться. В ходе подписания соглашения стороны отметили, что самой главной проблемой видят соблюдение приказа на местах.Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали введенное с ноля часов 21 июля перемирие, утверждают в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Донецкое агентство новостей, цитируя представителей ДНР, сообщило, что в 12:53 ВСУ обстреляли село Новое Таврия, расположенное на территории Народной Республики.В свою очередь ЛНР и официальный Киев сообщают о том, что на их территориях нарушений режима перемирия не было.Соглашение о бессрочном прекращении огня в Донбассе удалось заключить 17 июля, на трехсторонних переговорах. В договор были включены пункты, по которым стороны полностью отказываются от наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также стороны отказались от размещения вооруженных сил близ гражданских объектов и населенных пунктов.