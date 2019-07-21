Опубликованы новые кадры нанесения ударов ВКС РФ по террористам в Сирии

В северной части сирийской провинции Хама продолжает наблюдаться повышение концентрации сил и средств террористических группировок. Основная цель концентрации – формировании ударного кулака, который мог бы позволить боевикам отбросить силы сирийской арабской армии от критически важных объектов инфраструктуры боевиков, включая автомобильные дороги, по которым осуществляется снабжение.В сети появляются кадры с использованием самолётов ВКС России для нанесения ударов по скоплениям техники террористов.Канал Anna News публикует видеоролик, на котором показано действие ВКС РФ в провинции Идлиб от 19 и 20 июля.Точечные удары наносятся по внедорожникам боевиков, оснащённых крупнокалиберными пулемётами и зенитными установками. Также показано, как авиация наносит удар по инфраструктуре боевиков в сельской местности. Видно, как группа террористов, покидая грузовик, спешит внутрь одной из построек. Съёмка с беспилотник подтверждает точность попадания по этому объекту боевиков.На одном из кадров видно, как бомба падает и взрывается примерно в двух десятках метров от мчащегося на высокой скорости автомобиля одной из террористических группировок. Автомобиль после взрыва некоторое время продолжает движение, но в конечном итоге глохнет на обочине.Под удар ВКС РФ попали несколько ангаров с военной техникой террористов, несколько опорных пунктов и других объектов инфраструктуры сил, действующих в Идлибе и Хаме против САА.После нанесения ударов с воздуха самолётами ВКС РФ в бой на земле пошли отряды под командованием генерала Сухеля. Речь идёт о формированиях «Tiger Forсe» сирийской армии.