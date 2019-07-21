Израильский министр: Мы два года убиваем иранцев

В Израиле министр регионального сотрудничества, комментируя инцидент с задержанием Ираном британского танкера заявил, заявил, что Израиль является единственным государством, которое последние два года убивает иранцев. Эти слова представитель правящей партии «Ликуд» произнес в ходе интервью, которое он давал радиостанции «Кан Бет».По словам Цахи Анегби, одного из наиболее опытных и известных израильских политиков, в свою время входивших в партию «Кадима» Ариэля Шарона и бывшего союзником ныне скончавшегося премьера, Израиль наносит Ирану сотни ударов в Сирии, иногда подтверждая сам факт атаки, и убивая при этом десятки иранцев.Анегби подчеркнул, что благодаря подобной политике Иран знает, что Израиль будет действовать крайне жестко в случае нарушения «красной черты», поскольку речь идет о национальной безопасности.Слова министра относились, в первую очередь, к захвату Корпусом стражей исламской революции британских танкеров и фактическому отсутствию реакции на это Соединенного королевства. В партии «Ликуд» выступление министра пока не комментируют.Анегби проходил армейскую службу в 202-й десантной бригаде ЦАХАЛ. Также стоял во главе комиссии Кнессета по оборонному бюджету, также занимал должность председателя комиссии по иностранным делам и обороне в Кнессете 20-го созыва. Кроме того, в свое время занимал посты министра здравоохранения, экологии, транспорта, юстиции, регионального сотрудничества и внутренней безопасности.