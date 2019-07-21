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В СМИ заявили о смерти президента Туркменистана

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В средствах массовой информации появились заявления о кончине главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Сразу же стоит отметить, что речь не идёт об официальных сообщениях пресс-службы президента Туркменской Республики.

В СМИ заявили о смерти президента Туркменистана



Несколько дней назад появилось сообщение о том, что 62-летний Бердымухамедов ушёл в отпуск 15 июля. Буквально через несколько дней ElMurid в своём Телеграм-канале сообщил о смерти президента.

Теперь сообщения о якобы кончине Бердымухамедова появилась на канале «Свободный Туркменистан». Заявлено, что смерть президента Туркмении наступила накануне – 20 июля.

Сегодня подобного рода сообщения публикует радиостанция «Говорит Москва». В материалах говорится, что у президента Туркмении ранее была диагностирована серьёзная болезнь почек.

Ещё раз отметим, что официального подтверждения информации о смерти туркменского президента на данную минуту не поступало.

Для справки: Гурбангулы Бердымухамедов вступил на пост президента страны в 2007 году. 1 января 2019 года занял пост председателя Совета глав государств СНГ.

В последние несколько лет отличался демонстрацией в сети «процесса обучения туркменского спецназа». Так, можно было увидеть ролики с Бердымухамедовым, стреляющим из разных видов оружия, показывающим приёмы рукопашного боя.
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