В СМИ заявили о смерти президента Туркменистана
В средствах массовой информации появились заявления о кончине главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Сразу же стоит отметить, что речь не идёт об официальных сообщениях пресс-службы президента Туркменской Республики.
Несколько дней назад появилось сообщение о том, что 62-летний Бердымухамедов ушёл в отпуск 15 июля. Буквально через несколько дней ElMurid в своём Телеграм-канале сообщил о смерти президента.
Теперь сообщения о якобы кончине Бердымухамедова появилась на канале «Свободный Туркменистан». Заявлено, что смерть президента Туркмении наступила накануне – 20 июля.
Сегодня подобного рода сообщения публикует радиостанция «Говорит Москва». В материалах говорится, что у президента Туркмении ранее была диагностирована серьёзная болезнь почек.
Ещё раз отметим, что официального подтверждения информации о смерти туркменского президента на данную минуту не поступало.
Для справки: Гурбангулы Бердымухамедов вступил на пост президента страны в 2007 году. 1 января 2019 года занял пост председателя Совета глав государств СНГ.
В последние несколько лет отличался демонстрацией в сети «процесса обучения туркменского спецназа». Так, можно было увидеть ролики с Бердымухамедовым, стреляющим из разных видов оружия, показывающим приёмы рукопашного боя.
Несколько дней назад появилось сообщение о том, что 62-летний Бердымухамедов ушёл в отпуск 15 июля. Буквально через несколько дней ElMurid в своём Телеграм-канале сообщил о смерти президента.
Теперь сообщения о якобы кончине Бердымухамедова появилась на канале «Свободный Туркменистан». Заявлено, что смерть президента Туркмении наступила накануне – 20 июля.
Сегодня подобного рода сообщения публикует радиостанция «Говорит Москва». В материалах говорится, что у президента Туркмении ранее была диагностирована серьёзная болезнь почек.
Ещё раз отметим, что официального подтверждения информации о смерти туркменского президента на данную минуту не поступало.
Для справки: Гурбангулы Бердымухамедов вступил на пост президента страны в 2007 году. 1 января 2019 года занял пост председателя Совета глав государств СНГ.
В последние несколько лет отличался демонстрацией в сети «процесса обучения туркменского спецназа». Так, можно было увидеть ролики с Бердымухамедовым, стреляющим из разных видов оружия, показывающим приёмы рукопашного боя.
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