О миротворческой деятельности Китая

Участие в миротворческих операциях ООН — одно из направлений обеспечения безопасности КНР

«в новый исторический период китайская армия должна эффективно выполнять задачи по защите мира в регионах и во всем мире: оказывать помощь в случае опасности; активно расширять сотрудничество в области военной безопасности». Кроме того, отмечается, что «с целью выполнения своих международных обязательств Китай будет поддерживать мирные инициативы ООН, использовать права в Совете Безопасности (СБ), заниматься мирным разрешением конфликтов, содействовать развитию, восстановлению, защите регионального мира и безопасности. Постоянно укрепляя национальную мощь, вооруженные силы Китая будут увеличивать активность своего участия в международных миротворческих мероприятиях, международной помощи, реализации принципов гуманизма и других сферах».

Китай — член Специального комитета ООН по миротворческим операциям

Обучение и подготовка

Операции по сопровождению судов

Оказание гуманитарной помощи