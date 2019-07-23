Триумф «Голубого дракона» под звуки «Варшавянки»?

Многие профильные военно-морские издания в зависимости от собственной лояльности и отношения к предмету и принадлежности начали либо воспевать японские подводные лодки типа «Soryu», либо заботливо сулить гроб российским «Варшавянкам».Стоит разобраться в предмете, с чего бы это вдруг.Японские производители заявили о некоем прорыве в технологиях, чем всех весьма и весьма напрягли. По их словам, лодки типа «Голубой дракон» (вышеупомянутый тип «Soryu»), которая и так в целом весьма неплоха, станет вообще лучшей в классе в своей второй итерации.Речь идет о значительном повышении некоторых характеристик, после которых российская «Варшавянка» неизбежно сдаст свои позиции по малошумности и уйдет на второй план.И здесь стоит напрячься. Россия начинает реально сдавать позиции и проигрывать тендеры для стран, которые сами не могут построит дизель-электрические подводные лодки, но хотят их иметь. А рынок вооружений, он такой: проиграл один раз – второй раз уже никто не пустит. Ну, это общеизвестно.А японцы… А что японцы? Их безумные амбиции в плане возрождения военно-морского флота подкрепляются реальными делами. И «флот самообороны» приобретает все более внятные очертания настоящего флота. Это факт, и факт, к сожалению, неоспоримый.Но вернёмся к «Голубому дракону».«Голубые драконы» служат в ВМС Японии с 2009 года. Их всего 10 штук, но предстоящая модернизация, сведения о которой просочились в прессу, позволяет предположить, что строительство будет продолжено.В чем основное достоинство «Голубых драконов»? В наличии ВНЭУ — воздухонезависимой энергетической установки. Сегодня не надо никому, наверное, растолковывать, что ВНЭУ — это изрядный дополнительный шанс на то, что лодка не будет обнаружена противолодочной авиацией или кораблями ПЛО противника.И, кроме того, вопрос не просто малой шумности, но и скрытности, что не одно и то же. Обычная дизель-электрическая подводная лодка для зарядки аккумуляторных батарей, питающих двигатели и аппаратуру во время подводного хода, обязана всплывать.Да, сейчас 21 век, и делать это надо не каждые сутки, как во время Второй мировой войны, но тем не менее. Период такой операции – 2-3 дня. То есть всплывать и запускать дизель-генератор для зарядки батарей.Для этого хороши все способы: укромные бухточки, где можно замаскироваться, фьорды и так далее. В открытом море это делать не очень просто, особенно вблизи берегов. Особенно недружественных.Идеально было бы запустить дизель, не поднимаясь на поверхность. Так и делали с помощью «шнорхелей», но это хорошо только в идеальный штиль, а самое главное – совершенно не спасает от поисковых самолетов. Кроме того, дизель под водой способен если не отравить всех выхлопом, неизбежным при запуске, то выжрать весь воздух внутри лодки.Ну и да, единственный выход из ситуации – ВНЭУ. Основана система на так называемом двигателе Стирлинга. Статей, расписывающих преимущества этого двигателя, достаточно, вполне можно понять, как он работает. Его принцип действия заключается в создании разности температур в рабочем теле, в роли которого выступает газ. Перемещающееся в замкнутом объеме рабочее тело производит работу, которая передается на вращающийся вал.У первых лодок КПД такой системы была весьма невелик. Пионеры, шведы, которые установили двигатель Стирлинга на свои лодки «Готвальд», смогли выжать из системы не более 500 кВт мощности, и добирали ее с помощью аккумуляторов.Но со временем лодки в ВНЭУ научились подниматься на поверхность через 20 и более суток. И, видимо, со временем эта цифра будет только увеличиваться, по мере того как установки будут совершенствоваться.«Голубой дракон» последней модели стал весьма продвинутой лодкой в плане энергии. Лодка водоизмещением 4200 тонн оснащена четырьмя двигателями Стирлинга, вырабатывающими мощность, равную 8 000 л.с. Плюс на всякий случай оставили и два обычных дизеля мощностью чуть менее 4 000 л.с. Очень неплохой показатель.А на модернизированной лодке планируется разместить ВНЭУ второго поколения. Данных нет, но по-видимому, мощность будет увеличиваться с помощью увеличения КПД системы Стирлинга.Но и это еще не все.Модернизированные лодки, которые проходят под индексом 29SS, планируется изменить очень сильно и в плане гидродинамики. Отказаться от рубки, перенеся горизонтальные рули на корпус лодки, что однозначно сделает лодку менее шумной. И, наконец, заменить винты на водометы, как это сделали американцы на своей ударной атомной субмарине «Си Вулф».Понятно, что у атомной подводной лодки водометы будут работать, потому что там энергии хоть залейся.Однако если японские инженеры сделают реальный шаг по увеличению мощности своих ВНЭУ, то вопрос с «пропиской» водомета на новой подлодке будет решен.Кроме того, японцы реально считают, что комплектация подводных лодок 29SS литий-ионными аккумуляторами – вопрос решенный. Есть сведения, что такие аккумуляторы уже производятся в Японии и будут устанавливаться на модернизированные «Голубые драконы» старых моделей.В общем, амбиции амбициями, но когда они подкреплены серьезными разработками, – это уже не просто амбиции, это перспектива.Неприятная для нас.Кстати, а что там у нас?А у нас… ничего…У нас таких лодок нет. Более того, стало нормальной практикой проигрывать тендеры на продажу самых малошумящих ДПЛ «Варшавянка». «Варшавянка», конечно, действительно самая тихая лодка в классе, но вот беда: ее бесшумность имеет совсем небольшую временную длительность.Про все остальные параметры проекта говорить не станем, для 70-х годов прошлого века и Советского Союза это действительно был космический проект и сумасшедшая разработка, но сегодня «черная дыра» смотрится уже не так уверенно в первую очередь именно из-за имеющейся слабости в виде отсутствия ВНЭУ.Японцы считают, что если все пойдет как надо, то их лодка вполне сможет опустить «Варшавянку» на второе место. Или ниже.Прошлый век в любом случае проиграет веку нынешнему, как это ни печально было бы осознавать.Между тем у нас вполне могла бы быть ДПЛ «Лада», до которой японцам и всем остальным не было бы возможности дотянуться. Если бы не одно «но».Уже понятно, что «но» — это полная неспособность построить для «Лады» ВНЭУ.Проект 677 был разработан в ЦКБ «Рубин» тоже не вчера. Снова советская работа, которую овеществили уже в России. Головная лодка «Санкт-Петербург была заложена в 1997 году, а спущена на воду в 2004 году. С 2010 года и по нынешнее время находится в опытной эксплуатации на Северном флоте.Что это значит? Только то, что подводную лодку по ее прямому назначению не используют. Идут какие-то испытания, отладки отдельных систем, возможно, обучение экипажей.Да, «Лада» по-своему прорывная конструкция. На лодке стоит оригинальная навигационная система с повышенными возможностями ориентации. Очень высокая степень автоматизации — экипаж состоит из 35 человек (у «Варшавянки» – 52).В ЦКБ «Рубин» говорят, что и шумность у лодки чуть ли не вдвое ниже, чем у «Варшавянки»…И вот тут это наше «но». Нет ВНЭУ, без которой все остальное просто теряет смысл.В качестве ВНЭУ для «Лады» конструкторы «Рубина» решили использовать принцип электрохимического генератора, в котором кислород и водород превращаются в воду и электроэнергию. Такой тип ВНЭУ очень эффективен — полное отсутствие движущихся узлов, компактность, высокий КПД. И да, полная бесшумность.Собственно, немцы такие установки уже мало того что придумали, они из вовсю используют в лодках типа 212. В ВМФ Германии их уже 6. И шесть продали в другие страны.У нас тоже начали создавать что-то такое для «Лады»… и не создали.Лодку заложили, построили, спустили на воду, а обещанной ВНЭУ так и не получилось.Для испытаний вроде бы временно установили обычный дизель и электродвигатель с аккумуляторными батареями. И началась так называемая «опытная эксплуатация», на самом деле больше напоминающая позорище, поскольку больше 20 узлов под водой «Лада» не смогла развить.Получилось, что такая «Лада» нашим ВМС совсем не нужна, поскольку с такими характеристиками лодка уже есть. Все та же «Варшавянка». А смысл иметь две лодки для одного и того же применения?В целом же, учитывая все новшества и разработки, вышло что-то вроде «мозгов» Ту-160, установленных на Ту-2.Фактически, от «Лады» решили отказаться, правда, достроив в обычной дизель-электрической комплектации две уже заложенные лодки — «Кронштадт» и «Великие Луки», сборку которых начали в 2004-2005 годах. Не резать же на металл, правда?А в 2017 году тихо и кулуарно так было принято решение о прекращении финансирования разработки ВНЭУ. Потому что всем в Минобороны стало ясно: если за 25 лет в «Рубине» не смогли создать что-то, хотя бы отдаленно похожее на ВНЭУ для современной подводной лодки, то и нет никакого смысла дальше тратить на это деньги.Итак, подводной лодки с неядерной энергетической установкой нового поколения у нас уже не будет. Видимо, никогда. Вряд ли шведы, немцы или японцы продадут нам свои разработки, чтобы их можно было хотя бы передрать.И не факт, что сможем собрать так, чтобы работало. Не та страна, не те возможности.Но вот какой факт удивил и потряс для глубины души.Возвращаясь к результатам нашего чудо-форума «Армия-2019», там произошло нечто очень странное. На форуме (понятно, что до него или после такое совершить было просто нереально, надо на весь мир раструбить о величайшей перемоге) был подписан контракт на строительство еще двух лодок проекта 677, четвертой и пятой.И вот это странно. Это очень странно.Зачем нашему флоту 5 (ПЯТЬ!!!) дизель-электрических подводных лодок, которые хуже «Варшавянки»? Пять подводных лодок, которые не смогут выполнять поставленные задачи?Логику Минобороны в этом случае расшифровать не получается. У нас есть одна лодка, «Санкт-Петербург», которая ни на что не годна, кроме каких-то испытательных работ. Достроят еще две заложенных, «Кронштадт» и «Великие Луки», впихнут туда обычные дизели и электромоторы, лишь бы не выбрасывать корпуса. Хорошо, послужат как-нибудь.Но еще две «как-нибудь» нам зачем? Видимо, да, у нас очень много денег. И мы можем их потратить на непонятно что, но с помпой и спецэффектами.Странно, но получается сущая ерунда. Остановив работы по ВНЭУ еще два года тому назад, строить такие лодки…А тем временем японцы будут усовершенствовать своих «Голубых драконов». Со всеми вытекающими.Не хотелось бы стать пророком в своем Отечестве (в очередной раз), но почему-то не покидает мысль, что в будущем японский флот сможет сделать очень такой неплохой рывок вперед.И дай бог, чтобы российский флот лет через 20 не выглядел на фоне японского флота, как сегодня смотрятся украинские ВМС на фоне Черноморского флота России.