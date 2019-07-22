В Китае удивились поставке Турции С-400 из-за ее непостоянства

К счастью, есть большая разница между ракетами, которые мы экспортируем и которые мы используем в собственных войсках.

Недавняя новость о том, что Россия поставила в Турцию зенитную ракетную систему С-400 удивила многие страны, так как Анкара не отличается постоянством в отношениях с другими государствами. На это указывает китайское издание Sohu.С его слов, Турция уже показала свое лицо, когда неожиданно разорвала сделку по приобретению у КНР ракет «Красный флаг», в итоге выкупив лишь 9 единиц данного оружия - пишет Sohu по поводу возможной «кражи» технологии.Не менее благовидно повела себя Анкара, когда отказалась пропустить через проливы «Варяг», приобретенный у Киева. Данная блокада обернулась задержкой в строительстве первого отечественного авианосца на 1-2 года.Тогда в качестве оправдания заявлялось, что столь массивный корабль, не обладая собственной работающей энергетической установкой, представляет опасность для навигации. В итоге, чтобы добиться соответствующего разрешения, Пекин вынужден был пообещать перенаправление туристического потока в Турцию, что принесло ей миллиарды долларов. И это при том, что сам корабль обошелся КНР лишь в 20 млн. долл.В итоге «мы были очень удивлены тем, что Россия решилась заключить сделку с Турцией», указывает Sohu.