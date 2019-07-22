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Пентагон показал сближение Су-30 ВВС Венесуэлы с разведчиком EP-3

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В американском военном ведомстве высказались по поводу ситуации с самолётом-разведчиком EP-3 ВМС США и истребителем Су-30 венесуэльских ВВС. На этот раз в США объявили о том, что действия венесуэльского пилота были «агрессивными и небезопасными».

Пентагон показал сближение Су-30 ВВС Венесуэлы с разведчиком EP-3



Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы сопровождал американский самолёт береговой разведки 19 июля в момент, когда тот подошёл к воздушным рубежам латиноамериканского государства над Карибским морем.

В Пентагоне заявили, что действия пилота самолёта Су-30 «угрожали экипажу EP-3».

Удивительным образом «досталось» от Пентагона в этой ситуации и России. В частности, было объявлено, что «такие действия показывают безответственные решения России по поддержке безрассудного режима Мадуро». Добавлено, что это «подрывает нормы международного права и те усилия, которые направлены на борьбе с незаконным оборотом оружия».

Тем временем в Венесуэле заявили, что американский самолёт нарушил венесуэльскую воздушную границу и на его перехват командование ВВС было вынуждено отправить истребитель Су-30.

С борта американского самолёта-разведчика велась съёмка приблизившегося к нему Су-30, ранее купленного Венесуэлой у России.



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