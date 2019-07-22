Пентагон показал сближение Су-30 ВВС Венесуэлы с разведчиком EP-3
В американском военном ведомстве высказались по поводу ситуации с самолётом-разведчиком EP-3 ВМС США и истребителем Су-30 венесуэльских ВВС. На этот раз в США объявили о том, что действия венесуэльского пилота были «агрессивными и небезопасными».
Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы сопровождал американский самолёт береговой разведки 19 июля в момент, когда тот подошёл к воздушным рубежам латиноамериканского государства над Карибским морем.
В Пентагоне заявили, что действия пилота самолёта Су-30 «угрожали экипажу EP-3».
Удивительным образом «досталось» от Пентагона в этой ситуации и России. В частности, было объявлено, что «такие действия показывают безответственные решения России по поддержке безрассудного режима Мадуро». Добавлено, что это «подрывает нормы международного права и те усилия, которые направлены на борьбе с незаконным оборотом оружия».
Тем временем в Венесуэле заявили, что американский самолёт нарушил венесуэльскую воздушную границу и на его перехват командование ВВС было вынуждено отправить истребитель Су-30.
С борта американского самолёта-разведчика велась съёмка приблизившегося к нему Су-30, ранее купленного Венесуэлой у России.
Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы сопровождал американский самолёт береговой разведки 19 июля в момент, когда тот подошёл к воздушным рубежам латиноамериканского государства над Карибским морем.
В Пентагоне заявили, что действия пилота самолёта Су-30 «угрожали экипажу EP-3».
Удивительным образом «досталось» от Пентагона в этой ситуации и России. В частности, было объявлено, что «такие действия показывают безответственные решения России по поддержке безрассудного режима Мадуро». Добавлено, что это «подрывает нормы международного права и те усилия, которые направлены на борьбе с незаконным оборотом оружия».
Тем временем в Венесуэле заявили, что американский самолёт нарушил венесуэльскую воздушную границу и на его перехват командование ВВС было вынуждено отправить истребитель Су-30.
С борта американского самолёта-разведчика велась съёмка приблизившегося к нему Су-30, ранее купленного Венесуэлой у России.
1 of 2 JUST RELEASED #Venezuela SU-30 Flanker “aggressively shadowed” a U.S. EP-3 aircraft at an unsafe distance July 19, jeopardizing the crew & aircraft. The EP-3 was performing a multi-nationally recognized & approved mission in international airspace over #CaribbeanSea. pic.twitter.com/edjmPqXbmP— U.S. Southern Command (@Southcom) July 21, 2019
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