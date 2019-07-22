Названы страны, которые примут участие в военных учениях Agile Spirit в Грузии

Названы страны, которые примут участие в военных маневрах, через несколько дней стартующих в Грузии. Речь идёт о международном учении, в котором будут в общей сложности задействованы около трёх тысяч военнослужащих, преимущественно из стран Североатлантического военного блока.Список участников учения выглядит следующим образом (помимо самой Грузии):Латвия, Литва, Бельгия, Болгария, Греция, Норвегия, Черногория, Польша, Румыния, Турция, США и Великобритания. Не обойдётся и без участия военнослужащих с Украины.Всего это контингенты 14 стран, две из которых не входят в НАТО (Украина и Грузия), но очень туда хотят попасть (по крайней мере, власти).Заявленная цель учений – боевое слаживание различных контингентов для «обеспечения безопасности на Чёрном море». В Грузии и НАТО не скрывают, что фактически маневры направлены против Российской Федерации. Добавлено, что на Agile Spirit 2019 будет отрабатываться повышение оперативной готовности.Учения стартуют 27 июля и продлятся до 9 августа.В этом году учение будет проходить в нескольких зонах - Сенаки, II пехотная бригада, полигоны Орфоло и Вазиани.В Абхазии и Южной Осетии новые маневры в Грузии с привлечением сил НАТО назвали очередной провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в регионе.