Украинское судно полностью выгорело у берегов Африки

Ущерб будет компенсирован за счёт средств экипажа.

Стало известно о пожаре на океанском траулере «Иван Голубец». Это судно имеет государственный статус и принадлежит Украине, но осуществляет деятельность под флагом Грузии, будучи зафрахтованным бизнесменом из Латвии.По последним данным, пожар на «Иване Голубце» вспыхнул у африканского побережья, если точнее, то у берегов Мавритании. На момент начала происшествия на борту находились 90 человек. Украинские СМИ сообщают, что команда состояла из граждан Украины и Российской Федерации.Известно, что пламя вспыхнуло в машинном отделении и начало быстро распространяться по внутренним помещениям траулера, затем перекинулось на палубу. Капитан траулера принял решение об эвакуации команды. Большинство рыбаков смогли перебраться на другой траулер «Маршал Крылов». Известно, что один человек погиб. Это моторист. Несколько человек находятся в тяжёлом состоянии из-за отравления продуктами горения. О гражданстве погибшего пока не сообщается.Судно в итоге полностью выгорело. При этом отмечается, что тушения пожара у берегов Мавритании не осуществлялось, так как у этого государства отсутствует соответствующая техника.Украинские СМИ сообщают, что владелец траулера заявил о неготовности компенсировать ущерб из своих средств: