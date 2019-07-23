Танкерная война. Россию пытаются втянуть в конфликт между Западом и Ираном

Захват британского танкера

Как отреагирует Запад

Grace 1 был законным путем задержан в водах Гибралтара, потому что он вез нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС, и поэтому власти Гибралтара действовали надлежащим образом и в рамках закона. А Stena Impero был захвачен в оманских водах, что явно противоречит международному праву,

Обвинения в адрес России

Как будут развиваться события и что делать России