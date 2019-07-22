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Майк Пенс: американские астронавты полетят на Луну и "там останутся"

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Американские астронавты полетят на Луну в 2024 году и останутся там "на некоторое время". Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.

Майк Пенс: американские астронавты полетят на Луну и "там останутся"



По словам Пенса, Соединенные Штаты отправят на Луну астронавтов в 2024 году и это не будет короткой миссией "прилетел - улетел", они проведут на поверхности спутника Земли какое-то время. Именно задача закрепиться на Луне является основной целью миссии, а полученный при этом опыт должен помочь в отправке экспедиции на Марс.

На этот раз, когда мы полетим на Луну, это будет не просто визит — мы собираемся остаться

- заявил вице-президент США.

Также Пенс подчеркнул, что программу NASA "Артемида" (название Лунной миссии) полностью поддерживает президент США Дональд Трамп. Лунная миссия должна стать "отправной точкой" в полете американских астронавтов на Марс, сообщил он, и полет состоится "при нашем поколении".

Мы понимаем, что к тому времени, когда мы полетим на Марс — а американцы полетят на Марс, — нам нужно будет разработать новые технологии, новое оборудование и приобрести новый опыт, который мы можем получить лишь на Луне. (...) Это одна из причин, почему мы поставили цель возвратить американских астронавтов на Луну через пять лет и затем уже полететь на Марс

- отметил он.

Ранее глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что США давно бы высадились на Луне и даже на Марсе, если бы не отсутствие финансирования.

Новая Лунная программа NASA получила название "Артемида" (предыдущая - "Аполлон"). Она предусматривает высадку астронавтов на спутник Земли в 2024 году, хотя изначально это планировалось сделать в 2028. Белый дом ранее объявил об ускорении программы высадки человека на Луну в течение пяти лет и выделении на освоение Луны и Марса дополнительных 1,6 млрд. долларов.
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