Майк Пенс: американские астронавты полетят на Луну и "там останутся"

На этот раз, когда мы полетим на Луну, это будет не просто визит — мы собираемся остаться

Мы понимаем, что к тому времени, когда мы полетим на Марс — а американцы полетят на Марс, — нам нужно будет разработать новые технологии, новое оборудование и приобрести новый опыт, который мы можем получить лишь на Луне. (...) Это одна из причин, почему мы поставили цель возвратить американских астронавтов на Луну через пять лет и затем уже полететь на Марс