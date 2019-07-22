Боевики в Сирии показали неудачный обстрел Урала-4320 из ПТРК

Так называемая «сирийская оппозиция» опубликовала кадры нанесения удара из противотанкового ракетного комплекса по грузовику сирийских правительственных войск. Съёмка атаки автомобиля 6х6 Урал-4320 велась, по некоторым данным, в провинции Хама.Боевики атаковали автомобиль, в котором находилось не менее 8 человек, в тот момент, когда он оказался в зоне их прямой видимости – без движения. ПТУР выпускалась из засады с расстояния около 300-400 м.После попадания в Урал-4320 боевики радуются своему успеху, однако радость оказывается не такой продолжительной, как им бы хотелось. Через несколько мгновений, когда дым немного рассеялся, стало понятно, что террористы явно не достигли главной своей цели. Большинство сирийских военнослужащих, находившихся в кузове армейского автомобиля, выжили. Несколько человек получили ранения и были эвакуированы из горящей машины. О числе погибших данных нет.Сирийские правительственные войска в последние несколько дней развернули масштабное наступление на позиции террористических группировок, действующих на севере Хамы, а также в провинции Идлиб. Обстрелы позиций боевиков осуществляются с применением РСЗО и орудий ствольной артиллерии. Ситуация для сирийской армии осложнена поставкам боевикам современных вооружений (в их числе ПТРК) с территории Турции.