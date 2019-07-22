БМД с тремя украинскими десантниками утонула на учениях ВСУ

По данным разведки, при отработке этапа преодоления водной преграды в ходе бригадных тактических учений под руководством инструкторов НАТО в (...) затонула боевая машина десанта из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В бронемашине находились трое десантников

Трое военнослужащих из состава 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины утонули вместе с боевой машиной десанта при отработке переправы через реку. Об этом сообщает официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов со ссылкой на данные разведки.По сведениям разведки республики, трое военнослужащих ВСУ утонули вместе с БМД при отработке переправы через водную преграду. Трагедия случилась в Международном центре миротворчества и безопасности, расположенном во Львовской области, где проходили учения ВСУ под руководством инструкторов из НАТО. Подробности инцидента не раскрываются.- говорится в сообщении ДНР.Безсонов подчеркнул, что хотя инцидент с гибелью украинских военнослужащих произошел еще 19 июля этого года, огласке его должны предать только после проведения внеочередных выборов в украинский парламент. По его словам, такое решение принял командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский.