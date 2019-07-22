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БМД с тремя украинскими десантниками утонула на учениях ВСУ

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Трое военнослужащих из состава 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины утонули вместе с боевой машиной десанта при отработке переправы через реку. Об этом сообщает официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов со ссылкой на данные разведки.

БМД с тремя украинскими десантниками утонула на учениях ВСУ



По сведениям разведки республики, трое военнослужащих ВСУ утонули вместе с БМД при отработке переправы через водную преграду. Трагедия случилась в Международном центре миротворчества и безопасности, расположенном во Львовской области, где проходили учения ВСУ под руководством инструкторов из НАТО. Подробности инцидента не раскрываются.

По данным разведки, при отработке этапа преодоления водной преграды в ходе бригадных тактических учений под руководством инструкторов НАТО в (...) затонула боевая машина десанта из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В бронемашине находились трое десантников

- говорится в сообщении ДНР.

Безсонов подчеркнул, что хотя инцидент с гибелью украинских военнослужащих произошел еще 19 июля этого года, огласке его должны предать только после проведения внеочередных выборов в украинский парламент. По его словам, такое решение принял командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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