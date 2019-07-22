Три истребителя Су-35С поступили на вооружение 790-го авиаполка ЗВО

Три новейших многоцелевых истребителя Су-35С поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированный в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба округа.Согласно сообщению, летчики авиаполка получили три новых истребителя СУ-35С постройки 2019 года на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, после чего совершили перелет к месту дислокации в Тверскую область, преодолев более 9 тысяч км с тремя дозаправками на оперативных аэродромах. Самолеты поступят на вооружение истребительной эскадрильи полка, заменив уже устаревшие истребители Су-27СМ.Как пишет блог bmpd, три новых Су-35С поступили на вооружение 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области. Полк имеет в своем составе две эскадрильи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ/БСМ и одну эскадрилью модернизированных истребителей Су-27СМ. Новые самолеты поступают для замены именно Су-27СМ.Как ранее сообщалось, в 2018 году полк уже получил шесть Су-35С, с получением еще трех, общее количество новых истребителей достигло девяти. В ближайшее время ожидается поставка еще трех новейших истребителей, после чего перевооружение истребительной эскадрильи на Су-35С будет полностью закончено.