Серия атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" будет продолжена

Федеральное государственное предприятие атомного флота объявило тендер на строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика". Информация размещена на портале госзакупок.ФГУП атомного флота объявило тендер "на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220". Стоимость контракта на постройку двух ледоколов составляет 100,059 миллиарда рублей. Сообщается, что это максимальная цена и повышаться она не будет. Средства на строительство будут выделяться как из государственного бюджета, так и из других источников.Итоги торгов будут подведены 6 августа. Победитель тендера должен будет построить один ледокол не позднее 20 декабря 2024 года, второй - не позднее 20 декабря 2026 года.В настоящее время на Балтийском ССЗ в Санкт-Петербурге ведется строительство головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика", а также первого и второго серийных - "Сибирь" и "Урал". Все три ледокола спущены на воду и находятся в достройке, на головной "Арктике" загружено ядерное топливо.Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода.