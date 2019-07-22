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Серия атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" будет продолжена

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Федеральное государственное предприятие атомного флота объявило тендер на строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика". Информация размещена на портале госзакупок.

Серия атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" будет продолжена



ФГУП атомного флота объявило тендер "на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220". Стоимость контракта на постройку двух ледоколов составляет 100,059 миллиарда рублей. Сообщается, что это максимальная цена и повышаться она не будет. Средства на строительство будут выделяться как из государственного бюджета, так и из других источников.

Итоги торгов будут подведены 6 августа. Победитель тендера должен будет построить один ледокол не позднее 20 декабря 2024 года, второй - не позднее 20 декабря 2026 года.

В настоящее время на Балтийском ССЗ в Санкт-Петербурге ведется строительство головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика", а также первого и второго серийных - "Сибирь" и "Урал". Все три ледокола спущены на воду и находятся в достройке, на головной "Арктике" загружено ядерное топливо.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода.
Использованы фотографии:
Балтийский ССЗ
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