Рубль или доллар: какая валюта обрушится первой?

Сегодня, 04:27

Кому-то не нравится крепкий рубль…

Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл

Динамика ключевой ставки ЦБ РФ уже давно не выглядит пугающей

«Снижение ключевой ставки перестанет быть достаточным, чтобы ответить ожиданиям рынка. Негативные эффекты снижения ставки Центробанком окажутся сильнее, чем позитивные»,

…а кому-то — крепкий доллар!