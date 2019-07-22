Обманная сторона норманнской теории
Как образовалось Русское государство? Большинство учебников истории широко преподносят так называемую норманнскую теорию, согласно которой государственность русского народа появился благодаря скандинавам. На основании этого подхода, именно германские викинги создали нашу государственность и господствующий класс древнерусского общества, возглавляемого князьями Рюриковичами.
М.В.Ломоносов относился к этой теории как к оскорблению всего русского народа и считал, что в её основе лежит ошибочное толкование русских летописей. До сих пор норманнская теория вызывает много вопросов по истории происхождения древнерусского государства. Многие историки считают, что в норманнской теории есть огромное количество слабых мест и они вносят значительную долю сомнений в её правдивость.
По мнению историка Льва Прозорова, норманнская теория является непроходящей наследственной проблемой науки о началах Руси. На протяжении трёх веков существует один и тот же набор утверждений и положений, которые раньше зачастую уже были опровергнуты и снова нам их преподносят как новейшее слово исторической, археологической, лингвистической науки. Он приведет пять фактов, которые покажут неправомерность норманнской теории и, тем самым, развенчают её. Насколько развенчание научно обосновано, судить каждому в отдельности.
М.В.Ломоносов относился к этой теории как к оскорблению всего русского народа и считал, что в её основе лежит ошибочное толкование русских летописей. До сих пор норманнская теория вызывает много вопросов по истории происхождения древнерусского государства. Многие историки считают, что в норманнской теории есть огромное количество слабых мест и они вносят значительную долю сомнений в её правдивость.
По мнению историка Льва Прозорова, норманнская теория является непроходящей наследственной проблемой науки о началах Руси. На протяжении трёх веков существует один и тот же набор утверждений и положений, которые раньше зачастую уже были опровергнуты и снова нам их преподносят как новейшее слово исторической, археологической, лингвистической науки. Он приведет пять фактов, которые покажут неправомерность норманнской теории и, тем самым, развенчают её. Насколько развенчание научно обосновано, судить каждому в отдельности.
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