Турция и Россия готовятся к совместному производству С-400

Россия и Турция готовятся к совместной работе в разных сферах

Анкару интересуют и российские противотанковые комплексы, новейшие боевые модули.

Российские и турецкие власти проводят консультации, в рамках которых решается вопрос лицензионного производства части элементов ЗРК С-400 «Триумф». Об это в интервью, данном агентству «Анадолу», сообщил генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.Анкара и Москва планируют наладить лицензионное производство некоторых элементов российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Переговоры, которые ведутся сейчас, являются лишь частью гораздо более масштабной программы сотрудничества между двумя странами.Информацию о консультациях сторон сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, помимо лицензионного производства, Российская Федерация планирует помочь Турецкой республике в вопросе производства и национальной системы ПВО и ПРО большой дальности.В интервью Чемезов назвал Анкару одним из ключевых партнеров Москвы. Он отмечает, что "уровень двухсторонних отношений растет и демонстрирует положительную динамику". Это способствует тому, что формируются крепкие связи между политическим руководством и промышленными компаниями обоих государств, что позволяет предотвращать вмешательство конкурентов.По его словам, благодаря плотному и конструктивному диалогу между политическим руководством двух стран и деловым контактам промышленных кругов и ведомств успешно предотвращаются «попытки вмешательства в сотрудничество» со стороны конкурентов.Сергей Чемезов напомнил, что у России и Турции есть ряд совместных проектов, в частности – в сфере разработки перспективных вертолетных и авиационных комплексов. Также страны сотрудничают в области производства комплектующих к бронетехнике.- говорит Чемезов. По его мнению, такие взаимоотношения помогают расширять взаимодействие не только в военной, но и в гражданской сфере.По словам гендиректора российской госкорпорации, Россия ускорила поставки С-400 в ответ на просьбы Турции. Сергей Чемезов подчеркивает, что такие просьбы являются редкостью, но российской промышленности удалось подтвердить свои возможности, и она смогла поставить С-400 досрочно.Чемезов подчеркивает, что Российская Федерация готова к сотрудничеству с Турецкой республикой в самых разных сферах, включая авиакосмическую отрасль, вертолетостроение и энергетику.