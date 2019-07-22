Завершён основной этап испытаний российской газовой турбины ГТД-110М

На данный момент в России успешно завершен основной этап испытаний первой собственной газовой турбины большой мощности ГТД-110М. Фактически это большой шаг в формате конкурентоспособности с зарубежными производителями подобного рода оборудования, в частности - с немецким концерном «Сименс», который выпускает газовые турбины уже много лет и является практически монополистом в этой области. Немецкая компания даже предложила перенести в Россию производство, лишь бы не допустить развитие конкурента.Большинство специалистов не верили, что Россия сможет создать собственную газовую турбину, ведь с распадом СССР энергетическое машиностроение было фактически заброшено, а технологии производства столь сложной техники были "утрачены".В 2008 году начались робкие попытки создания собственной турбины, однако все они потерпели неудачу. Концерн «Сименс», а точнее совместное с Россией предприятие в структуре «Силовых машин», стал основным поставщиком продукции данного типа.Но проблемы начались после отправки турбин в Крым для строительства электростанций – немецкая компания заявила, что это нарушение санкционного режима и пообещала уйти из России. Такая позиция «Сименс» стала толчком для дальнейшей работы над созданием собственной газовой турбины большой мощности, ведь не зря компания разместила в РФ около 52% производства, самое важное - камеру сгорания и лопатки она поставляла в готовом виде, а технологию держала в тайне.После очередного неудачного испытания в апреле этого года, СМИ заявили о провале проекта. Однако это не смутило создателей, и «Ростех» продолжил работу. И вот на днях появилось сообщение об успешном завершении основного этапа испытаний российской турбины. Теперь начался период опытно-промышленной эксплуатации ГТД-110М и поиск площадки для серийного производства.