Минобороны создало интерактивный раздел, посвященный Дню ВМФ
Министерство обороны России в преддверии празднования Дня Военно-морского флота на своем официальном сайте разместило интерактивный раздел, посвященный проведению Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет 28 июля этого года в устье Невы и на рейде Кронштадта. Посетителям раздела предлагается ознакомиться с особенностями военно-морского парада, где примут участие более 40 боевых кораблей и подводных лодок и 41 единица авиационной техники. Кроме этого, желающие могут ознакомиться с программами парадов, которые пройдут на всех флотах и Каспийской флотилии в День ВМФ.
Отдельная рубрика полностью посвящена первому линейному кораблю "Полтава" Восстановленный корабль впервые возглавит парадную линию в акватории Невы. Здесь же можно ознакомиться с уникальными историческими документами, раритетными изданиями из фондов Центральной военно-морской библиотеки, посвященных кораблю, впервые спущенному на воду 15 (26) июня 1712 г. со стапеля Санкт-Петербургского адмиралтейства.
Ране сообщалось, что Главный военно-морской парад пройдет в в Санкт-Петербурге и Кронштадте, в нем примет участие более 40 боевых кораблей и подводных лодок, в том числе и два иностранных корабля - китайский эсминец "Сиань" и индийский фрегат "Таркаш", которые прибудут в в Санкт-Петербург 24 и 25 июля соответственно.
В воздушной части парада, которая пройдет над Невой, примут участие 41 летательный аппарат.
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет 28 июля этого года в устье Невы и на рейде Кронштадта. Посетителям раздела предлагается ознакомиться с особенностями военно-морского парада, где примут участие более 40 боевых кораблей и подводных лодок и 41 единица авиационной техники. Кроме этого, желающие могут ознакомиться с программами парадов, которые пройдут на всех флотах и Каспийской флотилии в День ВМФ.
Отдельная рубрика полностью посвящена первому линейному кораблю "Полтава" Восстановленный корабль впервые возглавит парадную линию в акватории Невы. Здесь же можно ознакомиться с уникальными историческими документами, раритетными изданиями из фондов Центральной военно-морской библиотеки, посвященных кораблю, впервые спущенному на воду 15 (26) июня 1712 г. со стапеля Санкт-Петербургского адмиралтейства.
Ране сообщалось, что Главный военно-морской парад пройдет в в Санкт-Петербурге и Кронштадте, в нем примет участие более 40 боевых кораблей и подводных лодок, в том числе и два иностранных корабля - китайский эсминец "Сиань" и индийский фрегат "Таркаш", которые прибудут в в Санкт-Петербург 24 и 25 июля соответственно.
В воздушной части парада, которая пройдет над Невой, примут участие 41 летательный аппарат.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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