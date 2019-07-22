Покупательскую способность в России измерили в "Дошираках": она выросла

Среднегодовое значение Индекса «свободных денег» с учетом первых шести месяцев года вышло на отметку в 27,2 тыс. руб., что значительно превосходит показатели всех предыдущих лет.

Вместе с номинальным ростом «свободных денег» растет и их покупательская способность, что видно, если ее пересчитать через возможность покупки на все эти деньги лапши быстрого приготовления «Доширак» (90 гр.). Так, в текущем году на все «свободные деньги» можно приобрести 794 пачки «Доширак» (представлена гистрограмма - ниже). По результатам прошлого года был получен близкий показатель в 727 упаковок. В предыдущие три года покупательская способность «свободных денег» в лапше «Доширак» колебалась в диапазоне пяти сотен. В течение же трех предыдущих лет, 2012-2014 годы, на все «свободные деньги» можно было купить более 600 упаковок лапши, а в 2009-2011 годах - только 440-490.