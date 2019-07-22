Покупательскую способность в России измерили в "Дошираках": она выросла
Исследователи решили в очередной раз заглянуть в кошельки и карманы российских граждан. Исследование на сей раз касалось наличия так называемых «свободных денег» у россиян.
Проводили мониторинг специалисты исследовательского центра «Ромир». Они решили определить, какие объёмы «свободных» финансовых средств находятся «на руках», на счетах у россиян и не «пускаются в оборот». Исследование касалось положений дел в июне текущего года.
Публикация исследовательской группы говорит о том, что специалисты «Ромир» установили «рост объёмов свободных денег». По итогам мониторинга, представители «Ромира» насчитали у россиян в среднем 33100 рублей.
Из материала:
Очень важно, каким же образом специалисты мониторинговой структуры вышли на эти числовые показатели. По их словам, использовались расчёты на основе данных Romir Scan Panel. В данном случае изучаются первоочередные затраты граждан РФ в сравнении с их средними доходами.
Если руководствоваться июньским значением в 33,1 тыс. рублей, то рост объёмов «свободных денег» в стране составил около 11,4% за месяц и 11,1% за год.
Особенное внимание обращает на себя отчёт по покупательской способности "свободных денег" россиян, подготовленный этим же центром. Заявлено, что покупательская способность сограждан тоже выросла. При этом подсчёт вели через "индекс "Доширака".
Из материала:
Можно предположить, что за представленные выше данные ухватится правительство как при составлении отчётов о проделанной работе, так и при генерации, если так можно выразиться, новых идей экономического развития.
Проводили мониторинг специалисты исследовательского центра «Ромир». Они решили определить, какие объёмы «свободных» финансовых средств находятся «на руках», на счетах у россиян и не «пускаются в оборот». Исследование касалось положений дел в июне текущего года.
Публикация исследовательской группы говорит о том, что специалисты «Ромир» установили «рост объёмов свободных денег». По итогам мониторинга, представители «Ромира» насчитали у россиян в среднем 33100 рублей.
Из материала:
Среднегодовое значение Индекса «свободных денег» с учетом первых шести месяцев года вышло на отметку в 27,2 тыс. руб., что значительно превосходит показатели всех предыдущих лет.
Очень важно, каким же образом специалисты мониторинговой структуры вышли на эти числовые показатели. По их словам, использовались расчёты на основе данных Romir Scan Panel. В данном случае изучаются первоочередные затраты граждан РФ в сравнении с их средними доходами.
Если руководствоваться июньским значением в 33,1 тыс. рублей, то рост объёмов «свободных денег» в стране составил около 11,4% за месяц и 11,1% за год.
Особенное внимание обращает на себя отчёт по покупательской способности "свободных денег" россиян, подготовленный этим же центром. Заявлено, что покупательская способность сограждан тоже выросла. При этом подсчёт вели через "индекс "Доширака".
Из материала:
Вместе с номинальным ростом «свободных денег» растет и их покупательская способность, что видно, если ее пересчитать через возможность покупки на все эти деньги лапши быстрого приготовления «Доширак» (90 гр.). Так, в текущем году на все «свободные деньги» можно приобрести 794 пачки «Доширак» (представлена гистрограмма - ниже). По результатам прошлого года был получен близкий показатель в 727 упаковок. В предыдущие три года покупательская способность «свободных денег» в лапше «Доширак» колебалась в диапазоне пяти сотен. В течение же трех предыдущих лет, 2012-2014 годы, на все «свободные деньги» можно было купить более 600 упаковок лапши, а в 2009-2011 годах - только 440-490.
Можно предположить, что за представленные выше данные ухватится правительство как при составлении отчётов о проделанной работе, так и при генерации, если так можно выразиться, новых идей экономического развития.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com, Ромир
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