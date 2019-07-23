На страже безопасности. Современные и перспективные ракеты Ирана



Испытательный запуск ракеты "Имад". Фото Defense-update.com

Новинки последних лет



Ракета "Фатех-313". Фото Militaryedge.org



Самоходные пусковые установки с БРМД "Зольфагар". Фото Theiranproject.com

Перспективные образцы



Ракета "Хорремшехр" на транспортере. Фото Tasnimnews.com

Постепенное развитие



Выставочный образец крылатой ракеты "Ховейзе". Фото Farsnews.com

В связи со специфической военно-политической обстановкой в регионе Иран вынужден активно развивать все основные классы вооружений, в том числе баллистические и крылатые ракеты «земля-земля». С их помощью уже созданы достаточно массовые и мощные ракетные войска, и их развитие не прекращается. Регулярно демонстрируются новые образцы и поступают сообщения о принятии таких систем на вооружение.Необходимо напомнить, что Иран старается хранить в тайне основные сведения о своих ракетных войсках. Вследствие этого некоторые новые образцы остаются секретными вплоть до проведения испытаний или демонстрации на парадах. Также остается неизвестным точное количество тех или иных комплексов на дежурстве и в резерве.В текущем десятилетии иранская промышленность успела представить и довести до серии несколько новых ракетных комплексов. В большинстве случаев речь идет о дальнейшем развитии уже освоенных технологий. Кроме того, некоторые проекты предусматривали внедрение новых решений, заимствованных из зарубежных проектов.В 2010 г. Иран впервые показал баллистическую ракету малой дальности «Киам-1». По данным зарубежных разведок, к этому времени изделие успело поступить на вооружение. Считается, что БРМД «Киам-1» построена на основе идей и технологий, применявшихся в семействе «Шахаб». Ракета оснащается жидкостной двигательной установкой, обеспечивающей дальность стрельбы до 750 км. При стартовой массе 6150 кг забрасываемый вес достигает 750 кг, что достаточно для применения конвенциональной или специальной боевой части. Ракета может использоваться с разными пусковыми установками.Другим вариантом развития «Шахабов» является ракета средней дальности «Имад». О существовании этой БРСД рассказали осенью 2015 г. По разным данным, первые серийные «Имады» поступили в войска до конца 2016 г. Ракета этого типа имеет дальность полета 2000 км и несет БЧ массой 750 кг. Возможно применение БЧ разных типов.Еще в 2012 г. Иран анонсировал появление перспективной крылатой ракеты средней дальности «Мешкат», способной поражать цели на дальности 2000 км. В дальнейшем новые сведения об этом проекте не поступали. Однако в 2015-м показали другую ракету под названием «Сумар». Это изделие запускается с наземной направляющей и доставляет полезную нагрузку на дальность 700 км. Считается, что в основе проекта «Сумар» лежит советская / российская авиационная ракета Х-55.В 2015 г. впервые представили БРМД «Фатех-313», созданную на основе существующей «Фатех-110». Это изделие получило твердотопливный двигатель нового типа и моноблочную головную часть. Дальность полета такой ракеты заявлялась на уровне 500 км. Прочие характеристики не оглашались.Существует версия, согласно которой БРМД «Фатех-313» являлась промежуточной разработкой и предназначалась для проверки решений, необходимых для следующих проектов. С ее помощью создали БРМД «Зольфагар» с дальностью около 700 км. От предыдущих систем своего семейства она отличается увеличенными размерами и массой (4,62 т). Также до 580 кг выросла полезная нагрузка и появились системы наведения, контролирующие полет до момента попадания в цель. В зарубежных источниках упоминается, что не позднее 2017 г. ракета «Зольфагар» поступила на вооружение. В июне 2017-го Иран выполнил очередной ракетный удар по террористам в Сирии, и, по некоторым данным, в нем использовались именно «Зольфагары». Таким образом, это первая ракета своего семейства, поучаствовавшая в реальной боевой операции.Последним известным представителем семейства «Фатех-110» является изделие «Фатех Мобин», представленное весной 2018 г. Характеристики такой БРМД не уточняются, но утверждается, что она комплектуется развитой системой самонаведения. С ее помощью ракета должна уверено поражать сухопутные и надводные цели.В начале 2017 г. стартовали испытания жидкостной БРСД «Хорремшехр». По разным данным, дальность полета этой ракеты достигает 1500-2000 км. Полезная нагрузка – до 1500-1800 кг. Заявлена возможность установки моноблочной или разделяющейся головной части. На парадах «Хорремшехр» демонстрировалась с мобильной пусковой установкой на колесном шасси. Текущий статус проекта неясен.Основная масса ракет, представленных в этом десятилетии, уже поступила на вооружение или готовится к этому. Одновременно с этим некоторые образцы пока остаются на стадии испытаний, а их освоение войсками является делом обозримого будущего. Как и в случае с другими образцами, новые ракеты являются прямым развитием существующих изделий.В прошлом году на одной из иранских выставок показали материалы по модернизированной ракете «Киам-1». Главные ее отличия заключаются в конструкции головной части. Последняя получает аэродинамические рули и системы управления, за счет чего должна маневрировать и осуществлять наведение на цель на финальном участке полета.В начале этого года на выставке показали материалы по проекту «Хорремшехр-2», предусматривающим модернизацию уже известной одноименной ракеты. Главное отличие нового изделия заключается в отделяемой боевой части с собственными системами управления. Также военные продемонстрировали видеозапись испытательного пуска новой БРСД. Тактико-технические характеристики и сроки поступления на вооружение пока остаются неизвестными.Так же в 2019 г. командование рассказало о работах по созданию новой БРМД семейства «Фатех-110». Перспективная ракета называется «Дизфуль» и является дальнейшим развитием изделия «Зольфагар». При сохранении ряда имеющихся черт и характеристик, она будет отличаться увеличенной дальностью полета – до 1000 км.Еще одной новинкой этого года стала крылатая ракета «Ховейзе», являющаяся дальнейшим развитием «Сумара». Главной целью разработки этой линейки ракет сейчас является повышение дальности полета. Для нового образца этот параметр заявлен на уровне 1300 км.По разным данным, новые баллистические и крылатые ракеты, представленные в начале 2019 г., сейчас проходят испытания, после чего могут поступить на вооружение. При отсутствии серьезных проблем и затруднений, новые образцы попадут в армию в течение нескольких следующих лет. Желаемые результаты такого перевооружения будут получены к середине двадцатых годов.В течение нынешнего десятилетия иранская промышленность создала, испытала и поставила в серию целый ряд крылатых и баллистических ракет разных классов. Работа над такими системами продолжается. Новые образцы регулярно появляются на выставках и парадах, а затем их замечают в войсках. Все это прекрасно показывает, какое внимание Тегеран уделяет развитию основных компонентов вооруженных сил, делающих главный вклад в национальную безопасность.Нетрудно заметить, что все образцы этого десятилетия и новые ракеты, которым предстоит поступить на вооружение в будущем, создаются по одним и тем же принципам. Иран постепенно улучшает существующие образцы, внедряя те или иные современные компоненты. Резкие скачки отсутствуют, и каждая новая ракета во многом похожа на предшественников.В первую очередь, это связано с ограниченным промышленным потенциалом Ирана и с нежеланием идти на излишний технический и технологический риск. Практика показывает, что постепенное развитие без радикальных прорывов тоже способно решить поставленные задачи. На вооружение постоянно поступают новые образцы, выгодно отличающиеся от предыдущих.Работы нынешнего времени сосредоточены на системах малой и средней дальности, отвечающих актуальным требованиям. Вероятные противники Ирана находятся в том же регионе, и для уничтожения их объектов необходимы ракеты с дальностью полета не более 2-3 тыс. км. Все новые баллистические и крылатые ракеты соответствуют таким требованиям. Разработка систем большей дальности, насколько известно, пока не выходила за пределы предварительных исследований – в том числе и по причине отсутствия реальной необходимости.Впрочем, и при отсутствии межконтинентальных ракет Иран смог создать крупные и мощные ракетные войска, способные отвечать на имеющиеся вызовы и обеспечивать сдерживание вероятных противников. Для решения разных задач предлагается использовать крылатые и баллистические ракеты с разной дальностью полета и с разными боевыми частями. Все это позволяет считать иранские ракетные войска в их нынешнем состоянии универсальным военно-политическим инструментом. По части характеристик и возможностей он все еще отстает от войск ведущих стран, но полностью соответствует имеющимся условиям Ближнего Востока, а также дает важные преимущества перед соседними странами.