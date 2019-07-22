Новейшую немецкую БМП Puma назвали "бездонной бочкой"
В германском правительстве подсчитали расходы, связанные с производством новейшей немецкой боевой машины пехоты (БМП) Puma и ужаснулись. Стоимость производства БМП выросла более чем в два раза по сравнению с изначальной ценой. Об этом сообщает канал N-TV
Новую немецкую БМП Puma назвали "бездонной бочкой" и одной из крупнейших ошибок планирования Министерства обороны Германии. По имеющимся данным, сумма, потраченная на производство БМП на данный момент превысила изначально запланированные расходы уже на 2,9 млрд. евро.
В Министерстве обороны Германии ответили на запрос немецкого депутата о причинах повышения стоимости производства БМП, пояснив, что повышение стоимости связано с согласованным в договоре ростом цен, а также с дополнительными требованиями к БМП. Сообщается, что на производство 350 боевых машин пехоты запланировано потратить 5 млрд. 989 млн. евро. В эту сумму входит основное производство БМП, дополнительное оснащение, оптимизация системы и использование БМП в составе сил сверхбыстрого реагирования НАТО.
БМП Puma - боевая машина пехоты, созданная на замену уже устаревшей БМП Marder. Масса - 43 тонны. Экипаж - три человека и десант - шесть военнослужащих. БМП принята на вооружение в 2015 году, изначально планировалось выпустить 1152 машины, потом их количество сократилось до 410 бронемашин, а затем было принято решение о сокращении партии до 350 машин. При этом в самом Бундесвере новую БМП неоднократно критиковали. Наряду с техническими проблемами, которые всегда имеются у "сырой" машины, сама БМП спроектирована так, что военнослужащий ростом выше 1,85 м в полной боевой экипировке попросту не помещается в десантном отделении.
В конце декабря прошлого года сообщалось, что стоимость одной БМП Puma составляет 7 млн. евро, что превышает стоимость некоторых основных боевых танков.
Новую немецкую БМП Puma назвали "бездонной бочкой" и одной из крупнейших ошибок планирования Министерства обороны Германии. По имеющимся данным, сумма, потраченная на производство БМП на данный момент превысила изначально запланированные расходы уже на 2,9 млрд. евро.
В Министерстве обороны Германии ответили на запрос немецкого депутата о причинах повышения стоимости производства БМП, пояснив, что повышение стоимости связано с согласованным в договоре ростом цен, а также с дополнительными требованиями к БМП. Сообщается, что на производство 350 боевых машин пехоты запланировано потратить 5 млрд. 989 млн. евро. В эту сумму входит основное производство БМП, дополнительное оснащение, оптимизация системы и использование БМП в составе сил сверхбыстрого реагирования НАТО.
БМП Puma - боевая машина пехоты, созданная на замену уже устаревшей БМП Marder. Масса - 43 тонны. Экипаж - три человека и десант - шесть военнослужащих. БМП принята на вооружение в 2015 году, изначально планировалось выпустить 1152 машины, потом их количество сократилось до 410 бронемашин, а затем было принято решение о сокращении партии до 350 машин. При этом в самом Бундесвере новую БМП неоднократно критиковали. Наряду с техническими проблемами, которые всегда имеются у "сырой" машины, сама БМП спроектирована так, что военнослужащий ростом выше 1,85 м в полной боевой экипировке попросту не помещается в десантном отделении.
В конце декабря прошлого года сообщалось, что стоимость одной БМП Puma составляет 7 млн. евро, что превышает стоимость некоторых основных боевых танков.
- Использованы фотографии:
- http://winallos.com/
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter