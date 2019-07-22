Ливийский военный самолет приземлился на автотрассе в Тунисе

Военный самолет со знаками принадлежности к Ливии проник в понедельник в воздушное пространство соседнего Туниса и совершил посадку на автомобильном шоссе. Об этом сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".Ливийский военный самолет с полным боекомплектом на борту по неизвестной причине вошел в воздушное пространство Туниса, после чего совершил посадку на автотрассе на юге страны. Летчик после приземления был задержан и доставлен в ближайшее отделение полиции для выяснения причин инцидента.На данный момент известно, что самолет принадлежит Военно-воздушным силам Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара, а летчик выполнял боевое задание на юге Ливии. По крайней мере, так утверждает арабский телеканал. При этом причиной захода в тунисское воздушное пространство называется неисправность бортового оборудования самолета.С 4 апреля Ливийская национальная армия (ЛНА) Хафтара ведет наступление на столицу Ливии Триполи, где находится поддерживаемое Турцией, ЕС и ООН правительство Национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. Недавно силы Хафтара заявили о начале второй фазы наступления, главной задачей которого названо "освобождение страны от террористов".Напомним, что после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии сформировалось два правительства. На востоке находится избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, а в Триполи - правительство национального согласия, сформированное ООН и ЕС.