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В России прекращено производство двигателей для тяжелых ракет "Протон-М"

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Россия прекратила производство двигателей для тяжелых ракетоносителей «Протон-М». Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на генерального директора предприятия «Энергомаш».




Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» остановило выпуск двигателей для ракеты «Протон-М». Эксплуатацию самой ракеты на Байконуре планируют завершить в 2025 году. На этом настаивает Казахстан, поскольку в двигателях ракеты используется токсичный компонент.

В 2023 году на Байконуре собираются приостановить работу еще одной стартовой установки для запусков данной ракеты. После этого там останется только пусковая установка №39 площадки 200 (с нее планируются коммерческие пуски тяжелого носителя).

Количества произведенных уже силовых установок должно хватить до окончания запусков ракеты. Впрочем, НПО обещает, что в случае необходимости запустит линию снова. Информацию об остановке производства опубликовало РИА Новости. Оно ссылается на гендиректора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.

«Протон-М» должна сменить ракета «Ангара-А5». Ее запуски Россия планирует проводить с космодрома в Плесецке и, в дальнейшем, с Восточного.
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