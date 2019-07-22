45 лет легендарной "Альфе"

Об этом уникальном спецподразделении ходит много правдоподобных и не вполне правдоподобных историй. Так, например, говорят, что его бойцы, как супергерои остросюжетных боевиков, способны уворачиваться от пуль, в совершенстве владеют техникой бесконтактного боя, знают на «отлично» и применяют в своей работе методы выживания в любых условиях. Это специальное формирование и по сей день является заветной мечтой для многих российских юношей.Речь идёт о легендарной «Альфе», являющейся одним из лучших спецподразделений в мире. 29 июля ему исполнится 45 лет. На протяжении этих лет подразделение «Альфа» продуктивно и эффективно планирует и проводит силовые операции с целью предотвращения террористических атак, ликвидации террористов. Помимо этого, бойцы формирования успешно выполняют свою работу в «горячих точках» России и за рубежом.Именно знаменитому Управлению «А» - «Альфе» - и посвящён специальный выпуск программы «Военная приёмка». В этом выпуске будет показан и действующий руководитель группы «А», и самое современное вооружение этой группы, а главное, уникальные методики подготовки офицеров «Альфы».Зрители увидят штурм самолёта с освобождением условных заложников, уничтожение террористов в переполненном вагоне метро, вывод группы из окружения в горах, работу на земле, в воздухе, на воде и под водой на выходе из подводной лодки. Всё, чем славится и на чём специализируется одно из лучших спецподразделений страны и мира, смотрите в видео.