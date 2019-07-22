Германские ВМС принимают на вооружение новые вертолёты NH90 Sea Lion
Компания Airbus Helicopters закончила испытания нового вертолета NH90 Sea Lion, разработанного по заказу немецких ВМС. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на официальный портал Бундесвера bundeswehr-journal.de, Военно-морские силы Германии до конца этого года получат на вооружение новые морские вертолеты.
Новый вертолет NH90 Sea Lion (Морской лев) является разработанной по заказу ВМС Германии модификацией "сухопутного" вертолёта NH90 NFH (NATO Frigate Helicopter). От базовой версии его отличает установленное специальное навигационное оборудование, новая система "свой-чужой" и два штатных пулемета калибра 12,7-мм.
Разработка вертолета стартовала в 2015 году и велась компанией Airbus Helicopters. В декабре 2016 года вертолет морской модификации совершил первый полет на территории завода компании в городе Донаувёрт (Бавария). В этом году два предсерийных образца были испытаны в присутствии представителей ВМС Германии и агентства по закупкам BAAINB. В компании отмечают, что вертолет "показал себя с лучшей стороны" и надеются в ближайшее получить военный сертификат на него, что позволит поставить первые три серийные машины немецким ВМС еще до конца гола.
Новый вертолет должен заменить в ВМС Германии стоящие на вооружении с 1973 года морально устаревшие британские вертолёты Westland Sea King Mk.41. По планам командования ВМС, флот должен получить 18 машин в период с 2019 по 2022 год.
Вертолет предназначен для противолодочной и противокорабельной борьбы, ведения разведки на море, проведения поисково-спасательных операций, выполнения транспортных операций и материального обеспечения фрегатов типа F124 класса "Саксен", F125 класса "Баден-Вюртемберг", судов обеспечения класса "Берлин" ("Тип-702").
Длина фюзеляжа NH90 Sea Lion составляет 13,5 м, диаметр несущего винта — 16,3 м. Масса пустого вертолёта — около 6,2 т, максимальная взлётная масса — 10,6 т. Вертолёт способен перевозить до 2,5 т грузов или до 20 пассажиров, развивать скорость свыше 300 км/ч и преодолевать до 800 км без дозаправки.
Новый вертолет NH90 Sea Lion (Морской лев) является разработанной по заказу ВМС Германии модификацией "сухопутного" вертолёта NH90 NFH (NATO Frigate Helicopter). От базовой версии его отличает установленное специальное навигационное оборудование, новая система "свой-чужой" и два штатных пулемета калибра 12,7-мм.
Разработка вертолета стартовала в 2015 году и велась компанией Airbus Helicopters. В декабре 2016 года вертолет морской модификации совершил первый полет на территории завода компании в городе Донаувёрт (Бавария). В этом году два предсерийных образца были испытаны в присутствии представителей ВМС Германии и агентства по закупкам BAAINB. В компании отмечают, что вертолет "показал себя с лучшей стороны" и надеются в ближайшее получить военный сертификат на него, что позволит поставить первые три серийные машины немецким ВМС еще до конца гола.
Новый вертолет должен заменить в ВМС Германии стоящие на вооружении с 1973 года морально устаревшие британские вертолёты Westland Sea King Mk.41. По планам командования ВМС, флот должен получить 18 машин в период с 2019 по 2022 год.
Вертолет предназначен для противолодочной и противокорабельной борьбы, ведения разведки на море, проведения поисково-спасательных операций, выполнения транспортных операций и материального обеспечения фрегатов типа F124 класса "Саксен", F125 класса "Баден-Вюртемберг", судов обеспечения класса "Берлин" ("Тип-702").
Длина фюзеляжа NH90 Sea Lion составляет 13,5 м, диаметр несущего винта — 16,3 м. Масса пустого вертолёта — около 6,2 т, максимальная взлётная масса — 10,6 т. Вертолёт способен перевозить до 2,5 т грузов или до 20 пассажиров, развивать скорость свыше 300 км/ч и преодолевать до 800 км без дозаправки.
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