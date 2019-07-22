Турция сделала еще шаг в разработке перспективного учебно-боевого самолета

Самолет успешно прошел предварительную оценку

Проект первого турецкого учебно-боевого самолета собственного производства, носящий название HÜRJET, преодолел еще один этап. Об этом сообщают турецкие информационные агентства.Согласно информации, одновременно опубликованной сразу несколькими турецкими информагентствами, программа учебно-тренировочного самолета HÜRJET завершила этап подготовки проектной документации.Компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAS - «Турецкая авиакосмическая промышленность») начала интенсивную работу над проектом Hürjet, в августе 2017 года с целью удовлетворения краткосрочных потребностей ВВС Турции и международного рынка.Hürjet будет однодвигательным, он должен сменить учебные T-38, и учебно-боевые F-5. Компания предполагает завершить подготовительный этап проекта летом 2020 года, в декабре 2021 года планирует выкатить из ангара прототип, а завершить подготовку машины к первому полету TUSAS- собирается летом 2022 года.В ходе двухдневных встреч, проводимых в рамках независимой экспертной оценки как турецких, так и иностранных независимых наблюдателей, каждый из которых являлся экспертом в своей области, комитет по оценке одобрил ход выполнения проекта, как и планировалось, чтобы перейти к критической фазе его реализации.Оценка проходила по четырем основным параметрам: летные характеристики, авиационные системы, авионика и электрические системы, конструкция планера. По всем ним Hürjet получил одобрение комитета.Разработка концептуального дизайна Hürjet была завершена в апреле 2018 года. Проект разрабатывается при активном участии как Управления по оборонной промышленности Турции, так и военно-воздушных сил страны. Контракт на разработку был заключен в июле 2018 года.Турция рассчитывает использовать новую машину не только как учебный, но и как боевой самолет. На него, благодаря запланированной высокой грузоподъемности, планируется возложить широкий спектр различных задач.Полезная нагрузка перспективного учебно-боевого истребителя – 2 700 кг. Предполагаемая скорость - 1,2 Маха (1470 км/ч). Высота полета над уровнем моря: 13,716 м.Разработка боевых самолетов нового поколения сделала необходимым и модернизацию учебно-тренировочных самолетов. Информационное агентство «Анадолу» утверждает, что такие страны, как Бразилия, Австрия, Болгария, Бельгия, Колумбия, Франция, Тайвань, Перу, ОАЭ и Швеция уже реализуют проекты по созданию новым машин с учетом новых требований. Турция, которая разрабатывает свой самолет пятого поколения, и упоминала свою заинтересованность в приобретении Су-57, не хочет отставать от конкурентов и рассчитывает упрочнить свои позиции на разрастающемся рынке, который оценивает не менее чем в 1,6 миллиардов долларов в год.