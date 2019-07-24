Жизнь и смерть Героя России. Академик Валерий Легасов

Карьера до Чернобыля

Легасов в кино (актер Джаред Харрис) и в жизни

«Это взрослый человек, будущий государственный деятель, талантливый организатор. Он может быть философом, историком, инженером…»



Валерий Легасов в шестилетнем возрасте





Молодой выпускник вуза. Начало 60-х. Работа на Сибирском химическом комбинате



Тульские школьники у памятника великому земляку, установленному у школы, где учился Валерий Легасов в Москве











Именно такую картину Валерий Легасов одним из первых увидел в апреле 1986 года

«…поражала работоспособность Валерия Алексеевича. Среди качеств, присущих академику, хочу отметить пытливость ума. Я по роду деятельности связан с информацией, мне пришлось наблюдать, как Валерия Алексеевича заинтересовал вопрос, с чем связано сокращение строительства АЭС в некоторых странах… Мы провели огромную аналитическую работу, просмотрели литературу, исследовали иностранные источники, банки данных и обнаружили, что, например, в США на функционирование АЭС наложено около 200 ограничений… Мы стали разбираться, и уже тогда, в 1978 г., замаячила перспектива Чернобыля…»

«При определенных обстоятельствах, несмотря на наличие мер безопасности, на АЭС возможно возникновение условий для аварии с повреждением активной зоны и выбросами в атмосферу определенного количества радиоактивного вещества…»

Последние два года жизни



Рабочие моменты ликвидации аварии на ЧАЭС

«Человечество в своем промышленном развитии достигло такого уровня использования энергии всех видов, построило такую инфраструктуру с высоким уровнем концентрации энергетических мощностей, что беды от их аварийного разрушения стали соизмеримы с бедами от военных действий и стихийных бедствий… Автоматизм правильного бдительного поведения в столь усложнившейся технологической сфере еще не выработался. Важный урок, вытекающий из чернобыльской трагедии, состоит в абсолютном отсутствии у всех фирм и государств технической готовности действовать в столь экстремальных условиях. Ни одно государство мира, как показала практика, не обладало полным комплексом алгоритмов поведения, измерительных средств, работоспособных роботов, эффективных химических средств локализации аварийной обстановки, необходимых медицинских средств и т. п. …Освоение сложных и потенциально опасных технологий нельзя более проводить закрытым порядком, в рамках замкнутой общины ее создателей. Весь международный опыт, все научное сообщество должно привлекаться к оценке риска проектируемых объектов, должна быть создана система инспекций (международных), непрерывно контролирующих правильность исполнения и функционирования опасных объектов!..»

Памятник на могиле академика