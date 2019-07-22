Сообщено об ошибочном обстреле Сирии израильскими ВВС

Израильские СМИ опубликовали информацию об ошибочном обстреле Сирии пилотом ВВС ЦАХАЛ. Инцидент произошел в прошлом месяце, но информацию о нем опубликовали только сегодня.13-й канал израильского телевидения и телеканал «Кешет» опубликовали информацию об инциденте на сирийско-израильской границе. Информация о происшествии находилась под запретом местной военной цензуры.Согласно опубликованной несколько недель назад информации самолет Военно-воздушных сил Армии Обороны Израиля был направлен в район границы с Сирией: поступила оперативная информация об угрозе вторжения в воздушное пространство.Несмотря на то, что к моменту прибытия на место было известно о то, что тревога оказалась ложной, израильский пилот выпустил ракету, которая взорвалась на территории Сирийской Арабской Республики.На время проведения внутреннего расследования факт инцидента был скрыт военной цензурой. В отчете о происшествии говорится о том, что летчик нарушил инструкции и совершил грубую ошибку. Согласно регламенту, пилот должен был перед открытием огня провести все необходимые проверки, чего он не сделал. Инцидент признан серьезным, признаны ошибочные действия летчика.