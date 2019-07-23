Польша приступила к модернизации Т-72

Модернизируем, меняем на оборудование, которое доступно Войску Польскому. Благодаря ремонту, танки будут оснащены современными приборами наведения, навигации, наблюдения, а также современной цифровой связью. Также будет осуществлен капитальный ремонт этих танков.

Танк Т-72 [состоит] на вооружении Войска Польского, но все мы надеемся и работаем над тем, чтобы на польских заводах был изготовлен танк нового поколения.

В понедельник, 22 июля, на Механическом заводе в польской Гливице, принадлежащем "BUMAR - ŁABĘDY" S. A., состоялась церемония подписания контракта на ремонт и модернизацию основных боевых танков Т-72 с участием министра обороны страны Мариуша Блащака и главы кабмина Матеуша Моравецкого.- пояснил Блащак.Соглашение на сумму в 1,75 млрд. злотых (29,11 млрд. руб.) предусматривает проведение работ в течение 2019-2025 годов. Они могут быть поручены исключительно национальной оборонной промышленности.Т-72 в настоящее время остаются на вооружении польской армии. В частности, ими оснащены 20-я мехбригада и 34-я кавалерийская танковая бригада. По данным IISS, в целом в местных вооруженных силах числится 458 единиц Т-72. Однако неясно, сколько из них пройдут модернизацию.- отметил Мариуш Блащак.Мехзавод „BUMAR-ŁABĘDY” S. A. является производителем тяжелых гусеничных машин военного и гражданского назначения.