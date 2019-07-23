Опасные, как трупный яд. Немного о ВМС Украины

Эсминец ВМС США и бронекатер ВМС Украины

Немного истории

Боевой гопак в ластах

Другие риски

"Кентавр" на испытаниях. Пока нашли постоянный крен, плохую остойчивость, недобор скорости, но на следующих катерах в серии это поправят, это не сильно сложно. Кстати, он ещё и скоростной минный заградитель

Military measures CND 01.03.2014 (Военные меры, CND, 01.03.2014 г. )…

2. Донные мины в Севастопольской бухте. Можно легко поставить с гражданского парома, если у них нет специальных минных заградителей. Для достижения требуемой эффективности не требуется много мин. Они легко могли бы купить их.

Если придёт хаос

Выводы