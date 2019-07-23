Опасные, как трупный яд. Немного о ВМС Украины
На прошлой неделе в прессе появилось немаленькое количество статей с насмешками в адрес ВМС Украины, полных скептицизма относительно их будущего. Так, автора статьи «$210 тысяч и четыре течи: Украина купит списанные катера» Лидию Мисник явно забавляют планы Украины купить списанные польские ракетные катера, которые скоро потонут прямо у пирса от старости и связанных с ней течей, как и получение от США практически безоружных патрульных катеров класса Island, которые настолько плохи, что их невозможно переправить на Украину. А вот Виктор Сокирко, автор «Свободной прессы», вторит китайскому изданию Sohu в статье «Крах флота Украины: Киев вышел пугать Россию на рыбацких лодках» и высмеивает «совместное маневрирование» катера проекта «Гюрза» украинского производства и эсминца ВМС США класса «Арли Бёрк». Согласимся с китайцами и с Виктором Сокирко – выглядит на самом деле забавно.
Однако не стоит самодовольно успокаиваться. Даже остро отточенный карандаш в руках слабого и не подготовленного человека может стать орудием убийства, если ударить им туда, куда надо и в неожиданный момент. ВМС Украины действительно уже почти не существуют – у них нет ни кораблей, ни доктрины применения, ни кораблестроения, даже смысла существовать нет – если отталкиваться от каких-то гипотетических интересов Украины (кто и как бы их не понимал). Военной угрозы для боевых кораблей ВМФ России они не представляют никакой – в самом идеальном варианте они смогут внезапным самоубийственным ударом вывести из строя какой-нибудь боевой корабль, спровоцировав по отношению к своей стране по-настоящему жуткий ответ. ВМС Украины это почти труп. Но даже покойник может стать источником опасности, источая трупный яд, опасный для тех, кто ещё жив. Особенно, когда рядом есть кто-то, желающий именно этого и способный это организовать, – а с этим кем-то в случае с Украиной нет никаких проблем.
ВМС Украины «выросли» из раздела советского Черноморского флота. С самого начала руководство Украины было мотивировано не желанием иметь адекватные задачам обороны страны ВМС, а набором разнонаправленных желаний отжать как можно больше средств у РФ, понравиться США и НАТО, и отчасти показать «козу» москалям. Как результат, ВМСУ Украины существовали «на автопилоте», без смысла и цели, представляя собой набор кораблей, часто не способных действовать совместно друг с другом, и по суммарной силе неспособных выполнить сколько-нибудь сложные боевые задачи. При этом, однако, именно ВМСУ и морская пехота максимально много взаимодействовали с НАТО в ходе различных совместных учений, программ обучения и тому подобного, индоктринируясь и принимая «западный» взгляд на вещи.
«Майдан» и последовавшие события подкосили ВМСУ как боевую силу окончательно. Сначала к власти на Украине пришло правительство, состоящее из потенциальных клиентов психиатрических клиник, потом с участием ВС РФ отделился Крым, жители которого не желали иметь с «новой» Украиной ничего общего (как, впрочем, и со «старой»). Часть кораблей ВМСУ осталась в Крыму, остальные остались без остатков финансирования, что, в условиях разваливающегося общества, было неизбежно. Всё это свело военно-морское могущество Украины к нулю.
Надо сказать, что в ВМСУ и украинском кораблестроении были попытки встать на вменяемый путь развития. Связаны они были, прежде всего, с попытками начать строительство кораблей проекта 58250, украинских аналогов российского проекта 20380, но оснащённых высококлассным оружием и различным оборудованием западного производства. На момент начала этого проекта Украина ещё могла бы его «осилить», при условии стабильного финансирования. Надо сказать, что это был весьма интересный проект, в результате которого Украина могла бы получить неплохие по своим возможностям боевые корабли. Настолько неплохие, что у ЧФ не получилось бы игнорировать факт их существования так, как сейчас игнорируется факт существования ВМСУ в целом.
Но, как мы знаем, деградирующие общества неспособны на такие усилия, как военно-морское строительство. Постройка головного корабля «Володимир Великий» остановлена, и, видимо, никогда не будет возобновлена.
Зато Украина строит катера – «героев» провокации под Керченским мостом речные бронекатера проекта 585155 «Гюрза» и такие же небольшие десантные катера проекта 58503 «Кентавр ЛК». Последние пока построены с серьёзными конструктивными и производственными дефектами, но это можно устранить в будущих катерах, а их боеспособность от этого снизилась незначительно. Эти катера против готового драться противника не представляют никакой угрозы, хотя случись украинцам решить геройски погибнуть при Керченском мосту, они могли бы нанести кораблям и экипажам ФСБ серьёзные и обидные потери. Береговая охрана ФСБ явно не была готова «решить вопрос» без потерь, если бы украинцы начали стрелять. Но случилось так, как случилось.
Теперь ВМСУ остаётся только мечтать о лучших временах и получать подарки типа американских патрульных катеров Береговой охраны класса Island, к которым теперь придётся за деньги покупать запасные части, и которые Украина толком не сможет использовать по инфраструктурным причинам – на них даже параметры электрического тока таковы, что ни на одной из баз ВМСУ не получится подать на катера электричество с пирса. Впрочем, доить аборигенов, забирая у них последнее, это вполне себе органичная часть американской политики, так что пусть украинцы привыкают, в конце концов, они массово умирали ради того, чтобы дать себя употреблять разными способами, и катера здесь самый несущественный пример «употребления» из всех уже имевших место, и то ли ещё будет.
Нас же в этой истории интересует другое, а именно, степень опасности ВМСУ для России. Увы, но эта опасность далеко не нулевая.
В настоящее время ВМС Украины могут с огромным эффектом использоваться как инструмент провокаций против Российской Федерации. Так, существует возможность действовать в районе Керченского моста также, как ВМСУ действовали там ранее. Аналогичным образом корабли и катера ВМСУ могут вести себя в территориальных водах РФ, омывающих побережье Крыма. При этом, ВМСУ необязательно больше жертвовать новыми бронекатерами, в их составе достаточно старых катеров и вспомогательных судов ещё советской постройки, которые всё равно уже скоро не смогут выйти в море.
Израсходовать их в провокациях против РФ, если в таковых возникнет необходимость, вполне рационально, а потери среди экипажей, если таковые будут, позволят «дать в эфир» очень «сочную» картинку со злобными русскими варварами, атаковавшими (опять!) ни в чём не повинный украинский кораблик. Всё это может быть полезно как нынешним украинским властям, так и их западным покровителям. Фактически, у властей в Киеве прямо сейчас есть инструмент влияния на глобальную политику. Достаточно постараться и организовать расстрел собственных кораблей российскими кораблями перед значимым международным событием, и крах массы внешнеполитических начинаний России гарантирован. Эти возможности использования ВМСУ есть уже сейчас.
Надо понимать, что для киевских властей ценность жизни рядового украинца равна нулю, в том числе и военного, и если из его гибели окажется возможным извлечь какие-то выгоды, то он погибнет. И это ещё и без учёта позиции американских «лиц, принимающих решения», для которых украинцы вообще не люди, даже если они сами, находясь под прессом собственной пропаганды и политкорректности, боятся себе в этом признаться. Так что вопрос задействования ВМСУ в различных формах суицидов, вредоносных для нашей страны это только вопрос времени.
ВМФ и Береговая охрана ФСБ должны быть готовы противодействовать такого рода выходкам. Это касается как ситуаций, когда украинцы становятся «безответными жертвами», как было у Керченского моста, так и в ситуации, когда они должны будут открывать огонь на поражение, чтобы вызвать на себя ответный огонь и красочно и ярко погибнуть.
Последнее не стоит считать нереальным – в разного рода украинских «добровольческих» формированиях полно идейного контингента, который, если надо, может стрелять и из пулемёта или орудия, установленного на катере. И если у кадровых украинских моряков с какого-нибудь артиллерийского катера «Рiвне» внезапно пропадёт желание умирать и открывать огонь по российским кораблям или берегу, то внезапно оказавшаяся неподалёку малозаметная (а они очень малозаметные) «Гюрза» с «идейным» экипажем (даже не из состава ВМСУ), вполне может разрешить все сомнения, начав стрелять сама, и потом попытавшись отойти. Выбора у участников процесса может просто не остаться. А сделать из украинских трупов хорошую картинку для новостей западная пресса сможет без проблем, как и в очередной раз представить «белое чёрным», подав дело так, как будто имела место неспровоцированная агрессия со стороны РФ.
В будущем решение задач по организации подобных провокаций станет ещё проще, так как молодые поколения украинцев, выросшие под влияние «пост-майданной» пропаганды будут являть собой полных дегенератов, которые смогут поверить во что угодно, им, например, достаточно будет обещать, что русские корабли как один небоеспособны, а всё, что Россия показывает о своих флоте и авиации это блеф и не более. И они легко согласятся на участие в самоубийственной по факту операции. Также реально использование амфетаминосодержащих препаратов в качестве дополнительного мотивирующего средства, таких, например, как каптагон, успешно применявшийся как на Украине, так и в рядах ударных группировок ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ).
Такие шаги ВМСУ не должны становиться для наших сил сюрпризом. ВМФ и военная разведка должны тщательно отслеживать любые мероприятия, к которым готовятся ВМС Украины, отслеживать выход из катеров и кораблей в море, и быть готовыми сработать на опережение, вплоть до превентивного потопления украинских кораблей и судов, чтобы не допустить совершения провокации именно по украинскому (или американскому) сценарию. Особо стоит отметить тот факт, что ФСБ абсолютно не готово вести бой с украинскими нарушителями. Так, орудия ПСКР «Дон», совершавшего навал на украинский буксир «Яни Капу» в момент навала и задержания украинских кораблей в готовности к открытию огня не находились. Это неприемлемо.
В конечном счёте ВМФ и ФСБ должны быть готовы сорвать любую провокацию ВМСУ, заранее установив сам факт её подготовки, и затем, когда корабли или катера ВМСУ выйдут в море, сорвав её проведение, в крайнем случае, их расстрелом, но «не на камеру». Удачная провокация будет стоить нам слишком много, чтобы мы могли дать её свершиться.
7-8 августа 2016 года на территории Крыма в бою с двумя украинскими диверсионными группами погибли подполковник ФСБ Роман Каменев и ефрейтор ВДВ Семён Сычёв. Одна из украинских диверсионных групп была при этом задержана (два её участника были убиты на месте), однако другой удалось уйти на территорию Украины. При этом по десантникам 7-й ДШД вёлся огонь с территории Украины. Стоит отметить следующее – эвакуация подобных диверсионных и террористических групп по суше из основных курортных районов Крыма была бы невозможна. А вот рейд скоростных катеров с моря для вывоза диверсантов был бы вполне реален. Таким образом, нельзя исключать, что в ходе гипотетических будущих терактов и диверсий, задача по эвакуации диверсионных и террористических групп Украины с территории Крыма может быть возложена на ВМСУ. И ВМСУ как ни странно, готовы к выполнению таких задач.
В Очакове расположен 73-й морской центр спецопераций ВМС Украины, одно из последствий того, что «под Украину» при разделе ЧФ ушёл почти весь морской спецназ. Кадровый потенциал этого формирования вполне достаточен для проведения диверсий на территории России. Определённые вопросы вызывает возможность заброски и эвакуации спецгрупп. Вертолёты, которые обычно выполняют такие задачи, могут быть обнаружены российскими системами ПВО. А вот новые украинские «десантные» катера проекта 58503 «Кентавр ЛК» это как раз и есть средство быстрой переброски небольших подразделений, и вряд ли их выход в море вот прямо сейчас заставит ВМФ или Береговую охрану лететь навстречу по боевой тревоге, да и вообще может оказаться незамеченным. Катера – маленькие, ЭПР у них реально низкий. И уж точно они не для десантных операций делаются. Надо также упомянуть активное содействие США в развитии украинских морских сил спецопераций. Пока они себя ещё не проявляли, но просто так такие вложения не делаются.
Ещё одной угрозой, которую ВМСУ в состоянии претворить в жизнь, является минирование. В 2014 году содиректор британского Института гос.управления (Instutute of statecraft) Кристофер Донелли, в задачу которого входил анализ возможностей для военного ответа действиям России в Крыму, в предложенном комплексе мер предложил следующее:
Это, по сути, британский советник предлагает. Человек, получающий от государства деньги за такие вот советы, включая возможно, личное участие в их реализации. И Украина в 2014 вполне могла пойти на это. В будущем нельзя исключать того, что это всё таки станет реальностью.
Увы, но состояние противоминных сил РФ даже не критическое – они просто мертвы на данный момент и адекватного ответа на установку современных донных мин ВМФ России дать не может. В лучшем случае речь может идти о профилактическом подрыве шнуровых зарядов по всей акватории, где подозревается наличие мин, в надежде, что ни одна из них его не переживёт. Причём в наших условиях это будет, видимо, после подрыва тральщика, попытавшегося протралить мины по старинке, тралом. Наши вероятные противники прекрасно осведомлены об этом. В курсе и военно-морские разведки стран Запада, и командование ВМСУ. В таких обстоятельствах постановка мин может оказаться экстремально успешной, причём, что самое опасное – Украине не обязательно брать на себя за это ответственность.
Пример спонсированной США минной войны против Никарагуа показывает, что проамериканские группировки вполне могут выполнять «наступательное минирование» и без того, чтобы брать на себя за него ответственность. Подобная тайная операция также вполне соответствует и украинскому менталитету.
Увы, но Россия даже близко не готова к отражению такой угрозы. В отсутствии противоминных сил и средств нам остаётся только одна надежда — на разведку, которая «не проспит» организацию подобной операции.
Особым набором угроз является «растаскивание» сил и средств ВМСУ в случае, если украинская государственность окончательно рухнет. Такой вариант вполне реален, особенно после того, как на обнадёжившихся было после выбора В. Зеленского президентом граждан Украины опять рухнет тяжелая реальность. В виде, например, остановки газового транзита и снижения поступлений за него в бюджет Украины. Последнее определённо снимет с РФ необходимость терпеть кровавые выходки украинского режима и сохранять некоторые жизненно важные для него торговые отношения. Как следствие, уровень жизни на Украине упадёт ещё сильнее, чем сейчас, и это просто неизбежно.
Сочетание уже имеющегося политического хаоса с резким обвалом качества жизни людей в принципе способно вызвать любые последствия, включая де-факто потерю государственности. И если такой негативный сценарий будущего Украины реализуется, то части и подразделения ВМСУ окажутся под властью разного рода полевых командиров, региональных боссов и тому подобного неуправляемого контингента. Это чревато резким ростом угрозы пиратства, вооруженной контрабанды, организованных похищений людей, и многого того, что мы наблюдали на границах чеченской республики в годы власти там боевиков, но с морским уклоном.
При этом угроза проведения против РФ разного рода тайных операций не снизится, так как любое враждебное правительство сможет свободно нанимать для их проведения украинских наёмников, и первое время силы и средства бывших ВМСУ будут к их услугам.
Для России стоит рассмотреть в таком случае возможность проведения превентивной наступательной военной операции, направленной на полное уничтожение всех сил и средств ВМСУ, которые могут в будущем представлять хоть какую-то угрозу. В некоторых случаях придётся пойти на уничтожение личного состава тоже, по крайней мере, в некоторых подразделениях. В других случаях, возможно, правильнее будет его перевербовать и даже решить задачи по уничтожению опасных для РФ средств руками самих бывших военных Украины.
Военно-морские силы Украины закончили своё существование именно как военный флот. С высочайшей степенью вероятности они не возродятся в этом качестве никогда. Однако у них до сих пор остаётся большой потенциал как у средства для проведения вооружённых антироссийских провокаций, диверсий и террористических актов на территории Крыма, причём остатки кораблестроительной промышленности Украины производят технику, которая пригодна ТОЛЬКО для этих операций (катера «Кентавр ЛК»), пусть эта техника ещё не применялась по назначению. Также серьёзную угрозу представляют возможности Украины по проведению минирования, вернее скорее неспособность России противостоять таковому.
И ВМФ России, и ФСБ, и другие силовые структуры обязаны заранее выявлять подготовку ВМС Украины к подобным действиям и быть готовыми пресечь их в самом начале украинских операций, какой бы характер они не носили.
В случае краха украинской государственности следует заранее уничтожить все потенциально опасные для России силы и средства бывших ВМС Украины.
Вышеперечисленные угрозы со стороны ВМСУ вполне реальны и ими нельзя пренебрегать ни в коем случае.
Снисходительно-пренебрежительное отношение к этому слабому на вид противнику может нам стоить очень дорого.
Эсминец ВМС США и бронекатер ВМС Украины
Однако не стоит самодовольно успокаиваться. Даже остро отточенный карандаш в руках слабого и не подготовленного человека может стать орудием убийства, если ударить им туда, куда надо и в неожиданный момент. ВМС Украины действительно уже почти не существуют – у них нет ни кораблей, ни доктрины применения, ни кораблестроения, даже смысла существовать нет – если отталкиваться от каких-то гипотетических интересов Украины (кто и как бы их не понимал). Военной угрозы для боевых кораблей ВМФ России они не представляют никакой – в самом идеальном варианте они смогут внезапным самоубийственным ударом вывести из строя какой-нибудь боевой корабль, спровоцировав по отношению к своей стране по-настоящему жуткий ответ. ВМС Украины это почти труп. Но даже покойник может стать источником опасности, источая трупный яд, опасный для тех, кто ещё жив. Особенно, когда рядом есть кто-то, желающий именно этого и способный это организовать, – а с этим кем-то в случае с Украиной нет никаких проблем.
Немного истории
ВМС Украины «выросли» из раздела советского Черноморского флота. С самого начала руководство Украины было мотивировано не желанием иметь адекватные задачам обороны страны ВМС, а набором разнонаправленных желаний отжать как можно больше средств у РФ, понравиться США и НАТО, и отчасти показать «козу» москалям. Как результат, ВМСУ Украины существовали «на автопилоте», без смысла и цели, представляя собой набор кораблей, часто не способных действовать совместно друг с другом, и по суммарной силе неспособных выполнить сколько-нибудь сложные боевые задачи. При этом, однако, именно ВМСУ и морская пехота максимально много взаимодействовали с НАТО в ходе различных совместных учений, программ обучения и тому подобного, индоктринируясь и принимая «западный» взгляд на вещи.
«Майдан» и последовавшие события подкосили ВМСУ как боевую силу окончательно. Сначала к власти на Украине пришло правительство, состоящее из потенциальных клиентов психиатрических клиник, потом с участием ВС РФ отделился Крым, жители которого не желали иметь с «новой» Украиной ничего общего (как, впрочем, и со «старой»). Часть кораблей ВМСУ осталась в Крыму, остальные остались без остатков финансирования, что, в условиях разваливающегося общества, было неизбежно. Всё это свело военно-морское могущество Украины к нулю.
Надо сказать, что в ВМСУ и украинском кораблестроении были попытки встать на вменяемый путь развития. Связаны они были, прежде всего, с попытками начать строительство кораблей проекта 58250, украинских аналогов российского проекта 20380, но оснащённых высококлассным оружием и различным оборудованием западного производства. На момент начала этого проекта Украина ещё могла бы его «осилить», при условии стабильного финансирования. Надо сказать, что это был весьма интересный проект, в результате которого Украина могла бы получить неплохие по своим возможностям боевые корабли. Настолько неплохие, что у ЧФ не получилось бы игнорировать факт их существования так, как сейчас игнорируется факт существования ВМСУ в целом.
Но, как мы знаем, деградирующие общества неспособны на такие усилия, как военно-морское строительство. Постройка головного корабля «Володимир Великий» остановлена, и, видимо, никогда не будет возобновлена.
Зато Украина строит катера – «героев» провокации под Керченским мостом речные бронекатера проекта 585155 «Гюрза» и такие же небольшие десантные катера проекта 58503 «Кентавр ЛК». Последние пока построены с серьёзными конструктивными и производственными дефектами, но это можно устранить в будущих катерах, а их боеспособность от этого снизилась незначительно. Эти катера против готового драться противника не представляют никакой угрозы, хотя случись украинцам решить геройски погибнуть при Керченском мосту, они могли бы нанести кораблям и экипажам ФСБ серьёзные и обидные потери. Береговая охрана ФСБ явно не была готова «решить вопрос» без потерь, если бы украинцы начали стрелять. Но случилось так, как случилось.
Теперь ВМСУ остаётся только мечтать о лучших временах и получать подарки типа американских патрульных катеров Береговой охраны класса Island, к которым теперь придётся за деньги покупать запасные части, и которые Украина толком не сможет использовать по инфраструктурным причинам – на них даже параметры электрического тока таковы, что ни на одной из баз ВМСУ не получится подать на катера электричество с пирса. Впрочем, доить аборигенов, забирая у них последнее, это вполне себе органичная часть американской политики, так что пусть украинцы привыкают, в конце концов, они массово умирали ради того, чтобы дать себя употреблять разными способами, и катера здесь самый несущественный пример «употребления» из всех уже имевших место, и то ли ещё будет.
Нас же в этой истории интересует другое, а именно, степень опасности ВМСУ для России. Увы, но эта опасность далеко не нулевая.
Боевой гопак в ластах
В настоящее время ВМС Украины могут с огромным эффектом использоваться как инструмент провокаций против Российской Федерации. Так, существует возможность действовать в районе Керченского моста также, как ВМСУ действовали там ранее. Аналогичным образом корабли и катера ВМСУ могут вести себя в территориальных водах РФ, омывающих побережье Крыма. При этом, ВМСУ необязательно больше жертвовать новыми бронекатерами, в их составе достаточно старых катеров и вспомогательных судов ещё советской постройки, которые всё равно уже скоро не смогут выйти в море.
Израсходовать их в провокациях против РФ, если в таковых возникнет необходимость, вполне рационально, а потери среди экипажей, если таковые будут, позволят «дать в эфир» очень «сочную» картинку со злобными русскими варварами, атаковавшими (опять!) ни в чём не повинный украинский кораблик. Всё это может быть полезно как нынешним украинским властям, так и их западным покровителям. Фактически, у властей в Киеве прямо сейчас есть инструмент влияния на глобальную политику. Достаточно постараться и организовать расстрел собственных кораблей российскими кораблями перед значимым международным событием, и крах массы внешнеполитических начинаний России гарантирован. Эти возможности использования ВМСУ есть уже сейчас.
Надо понимать, что для киевских властей ценность жизни рядового украинца равна нулю, в том числе и военного, и если из его гибели окажется возможным извлечь какие-то выгоды, то он погибнет. И это ещё и без учёта позиции американских «лиц, принимающих решения», для которых украинцы вообще не люди, даже если они сами, находясь под прессом собственной пропаганды и политкорректности, боятся себе в этом признаться. Так что вопрос задействования ВМСУ в различных формах суицидов, вредоносных для нашей страны это только вопрос времени.
ВМФ и Береговая охрана ФСБ должны быть готовы противодействовать такого рода выходкам. Это касается как ситуаций, когда украинцы становятся «безответными жертвами», как было у Керченского моста, так и в ситуации, когда они должны будут открывать огонь на поражение, чтобы вызвать на себя ответный огонь и красочно и ярко погибнуть.
Последнее не стоит считать нереальным – в разного рода украинских «добровольческих» формированиях полно идейного контингента, который, если надо, может стрелять и из пулемёта или орудия, установленного на катере. И если у кадровых украинских моряков с какого-нибудь артиллерийского катера «Рiвне» внезапно пропадёт желание умирать и открывать огонь по российским кораблям или берегу, то внезапно оказавшаяся неподалёку малозаметная (а они очень малозаметные) «Гюрза» с «идейным» экипажем (даже не из состава ВМСУ), вполне может разрешить все сомнения, начав стрелять сама, и потом попытавшись отойти. Выбора у участников процесса может просто не остаться. А сделать из украинских трупов хорошую картинку для новостей западная пресса сможет без проблем, как и в очередной раз представить «белое чёрным», подав дело так, как будто имела место неспровоцированная агрессия со стороны РФ.
В будущем решение задач по организации подобных провокаций станет ещё проще, так как молодые поколения украинцев, выросшие под влияние «пост-майданной» пропаганды будут являть собой полных дегенератов, которые смогут поверить во что угодно, им, например, достаточно будет обещать, что русские корабли как один небоеспособны, а всё, что Россия показывает о своих флоте и авиации это блеф и не более. И они легко согласятся на участие в самоубийственной по факту операции. Также реально использование амфетаминосодержащих препаратов в качестве дополнительного мотивирующего средства, таких, например, как каптагон, успешно применявшийся как на Украине, так и в рядах ударных группировок ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ).
Такие шаги ВМСУ не должны становиться для наших сил сюрпризом. ВМФ и военная разведка должны тщательно отслеживать любые мероприятия, к которым готовятся ВМС Украины, отслеживать выход из катеров и кораблей в море, и быть готовыми сработать на опережение, вплоть до превентивного потопления украинских кораблей и судов, чтобы не допустить совершения провокации именно по украинскому (или американскому) сценарию. Особо стоит отметить тот факт, что ФСБ абсолютно не готово вести бой с украинскими нарушителями. Так, орудия ПСКР «Дон», совершавшего навал на украинский буксир «Яни Капу» в момент навала и задержания украинских кораблей в готовности к открытию огня не находились. Это неприемлемо.
В конечном счёте ВМФ и ФСБ должны быть готовы сорвать любую провокацию ВМСУ, заранее установив сам факт её подготовки, и затем, когда корабли или катера ВМСУ выйдут в море, сорвав её проведение, в крайнем случае, их расстрелом, но «не на камеру». Удачная провокация будет стоить нам слишком много, чтобы мы могли дать её свершиться.
Другие риски
7-8 августа 2016 года на территории Крыма в бою с двумя украинскими диверсионными группами погибли подполковник ФСБ Роман Каменев и ефрейтор ВДВ Семён Сычёв. Одна из украинских диверсионных групп была при этом задержана (два её участника были убиты на месте), однако другой удалось уйти на территорию Украины. При этом по десантникам 7-й ДШД вёлся огонь с территории Украины. Стоит отметить следующее – эвакуация подобных диверсионных и террористических групп по суше из основных курортных районов Крыма была бы невозможна. А вот рейд скоростных катеров с моря для вывоза диверсантов был бы вполне реален. Таким образом, нельзя исключать, что в ходе гипотетических будущих терактов и диверсий, задача по эвакуации диверсионных и террористических групп Украины с территории Крыма может быть возложена на ВМСУ. И ВМСУ как ни странно, готовы к выполнению таких задач.
В Очакове расположен 73-й морской центр спецопераций ВМС Украины, одно из последствий того, что «под Украину» при разделе ЧФ ушёл почти весь морской спецназ. Кадровый потенциал этого формирования вполне достаточен для проведения диверсий на территории России. Определённые вопросы вызывает возможность заброски и эвакуации спецгрупп. Вертолёты, которые обычно выполняют такие задачи, могут быть обнаружены российскими системами ПВО. А вот новые украинские «десантные» катера проекта 58503 «Кентавр ЛК» это как раз и есть средство быстрой переброски небольших подразделений, и вряд ли их выход в море вот прямо сейчас заставит ВМФ или Береговую охрану лететь навстречу по боевой тревоге, да и вообще может оказаться незамеченным. Катера – маленькие, ЭПР у них реально низкий. И уж точно они не для десантных операций делаются. Надо также упомянуть активное содействие США в развитии украинских морских сил спецопераций. Пока они себя ещё не проявляли, но просто так такие вложения не делаются.
"Кентавр" на испытаниях. Пока нашли постоянный крен, плохую остойчивость, недобор скорости, но на следующих катерах в серии это поправят, это не сильно сложно. Кстати, он ещё и скоростной минный заградитель
Ещё одной угрозой, которую ВМСУ в состоянии претворить в жизнь, является минирование. В 2014 году содиректор британского Института гос.управления (Instutute of statecraft) Кристофер Донелли, в задачу которого входил анализ возможностей для военного ответа действиям России в Крыму, в предложенном комплексе мер предложил следующее:
Military measures CND 01.03.2014 (Военные меры, CND, 01.03.2014 г. )…
2. Донные мины в Севастопольской бухте. Можно легко поставить с гражданского парома, если у них нет специальных минных заградителей. Для достижения требуемой эффективности не требуется много мин. Они легко могли бы купить их.
2. Донные мины в Севастопольской бухте. Можно легко поставить с гражданского парома, если у них нет специальных минных заградителей. Для достижения требуемой эффективности не требуется много мин. Они легко могли бы купить их.
Это, по сути, британский советник предлагает. Человек, получающий от государства деньги за такие вот советы, включая возможно, личное участие в их реализации. И Украина в 2014 вполне могла пойти на это. В будущем нельзя исключать того, что это всё таки станет реальностью.
Увы, но состояние противоминных сил РФ даже не критическое – они просто мертвы на данный момент и адекватного ответа на установку современных донных мин ВМФ России дать не может. В лучшем случае речь может идти о профилактическом подрыве шнуровых зарядов по всей акватории, где подозревается наличие мин, в надежде, что ни одна из них его не переживёт. Причём в наших условиях это будет, видимо, после подрыва тральщика, попытавшегося протралить мины по старинке, тралом. Наши вероятные противники прекрасно осведомлены об этом. В курсе и военно-морские разведки стран Запада, и командование ВМСУ. В таких обстоятельствах постановка мин может оказаться экстремально успешной, причём, что самое опасное – Украине не обязательно брать на себя за это ответственность.
Пример спонсированной США минной войны против Никарагуа показывает, что проамериканские группировки вполне могут выполнять «наступательное минирование» и без того, чтобы брать на себя за него ответственность. Подобная тайная операция также вполне соответствует и украинскому менталитету.
Увы, но Россия даже близко не готова к отражению такой угрозы. В отсутствии противоминных сил и средств нам остаётся только одна надежда — на разведку, которая «не проспит» организацию подобной операции.
Если придёт хаос
Особым набором угроз является «растаскивание» сил и средств ВМСУ в случае, если украинская государственность окончательно рухнет. Такой вариант вполне реален, особенно после того, как на обнадёжившихся было после выбора В. Зеленского президентом граждан Украины опять рухнет тяжелая реальность. В виде, например, остановки газового транзита и снижения поступлений за него в бюджет Украины. Последнее определённо снимет с РФ необходимость терпеть кровавые выходки украинского режима и сохранять некоторые жизненно важные для него торговые отношения. Как следствие, уровень жизни на Украине упадёт ещё сильнее, чем сейчас, и это просто неизбежно.
Сочетание уже имеющегося политического хаоса с резким обвалом качества жизни людей в принципе способно вызвать любые последствия, включая де-факто потерю государственности. И если такой негативный сценарий будущего Украины реализуется, то части и подразделения ВМСУ окажутся под властью разного рода полевых командиров, региональных боссов и тому подобного неуправляемого контингента. Это чревато резким ростом угрозы пиратства, вооруженной контрабанды, организованных похищений людей, и многого того, что мы наблюдали на границах чеченской республики в годы власти там боевиков, но с морским уклоном.
При этом угроза проведения против РФ разного рода тайных операций не снизится, так как любое враждебное правительство сможет свободно нанимать для их проведения украинских наёмников, и первое время силы и средства бывших ВМСУ будут к их услугам.
Для России стоит рассмотреть в таком случае возможность проведения превентивной наступательной военной операции, направленной на полное уничтожение всех сил и средств ВМСУ, которые могут в будущем представлять хоть какую-то угрозу. В некоторых случаях придётся пойти на уничтожение личного состава тоже, по крайней мере, в некоторых подразделениях. В других случаях, возможно, правильнее будет его перевербовать и даже решить задачи по уничтожению опасных для РФ средств руками самих бывших военных Украины.
Выводы
Военно-морские силы Украины закончили своё существование именно как военный флот. С высочайшей степенью вероятности они не возродятся в этом качестве никогда. Однако у них до сих пор остаётся большой потенциал как у средства для проведения вооружённых антироссийских провокаций, диверсий и террористических актов на территории Крыма, причём остатки кораблестроительной промышленности Украины производят технику, которая пригодна ТОЛЬКО для этих операций (катера «Кентавр ЛК»), пусть эта техника ещё не применялась по назначению. Также серьёзную угрозу представляют возможности Украины по проведению минирования, вернее скорее неспособность России противостоять таковому.
И ВМФ России, и ФСБ, и другие силовые структуры обязаны заранее выявлять подготовку ВМС Украины к подобным действиям и быть готовыми пресечь их в самом начале украинских операций, какой бы характер они не носили.
В случае краха украинской государственности следует заранее уничтожить все потенциально опасные для России силы и средства бывших ВМС Украины.
Вышеперечисленные угрозы со стороны ВМСУ вполне реальны и ими нельзя пренебрегать ни в коем случае.
Снисходительно-пренебрежительное отношение к этому слабому на вид противнику может нам стоить очень дорого.
- Автор:
- Александр Тимохин
- Использованы фотографии:
- ВМС США, Newsmir.info
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