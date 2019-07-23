Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются

Су-35

Прошло 6 лет, и развитие ВВС Китая также достигло значительного прогресса, они получили значительное количество J-20, придавших флоту боевую силу.

Пилоты ВВС Китая были очень рады Су-35 и дали ему высокую оценку. Таким образом, Су-35 действительно был отличным истребителем.

Проблема двигателей

Поэтому приобретение партии истребителей Су-35, оказывающих положительное влияние на китайские ВВС, будет неплохим решением, способным ослабить проблемы, возникшие при модернизации воздушного флота.

J-20

Без Су-35 не справиться

Поэтому вполне оправданно повторное приобретение Су-35 в качестве машины воздушного боя, которая в состоянии эффективно помочь J-20 завоевать превосходство в воздухе.

J-16