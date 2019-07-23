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В Европе комментируют итоги выборов в ВРУ: Победа рокера и комедианта

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Опубликованы результаты выборов в украинскую Верховную раду после обработки примерно 90% голосов избирателей. В итоге в украинский парламент проходят пять партий. Такой результат за несколько дней до выборов представляли и социологи.




Победители гонки: партия президента Зеленского «Слуга народа» - 43,03%; партия Бойко и Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 12,93%, порошенковская «Партия европейской солидарности» - 8,2%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 8,18%, «Голос» Вакарчука – 5,97%.

Запрыгнувший на ступеньку последнего вагона уходящего поезда ВРУ певец (новый нардеп) Святослав Вакарчук заявил о том, что первым делом новая Рада должна регламентировать отношения с Россией. По словам Вакарчука, ВРУ должна принять закон «О сосуществовании с государством-агрессором», в котором обозначила бы регламент поездок в Россию, в том числе для артистов.

Тем временем, итоги украинских выборов комментируют за рубежом. В британской прессе результат прохождения в Раду партий Зеленского и Вакарчука, которые ранее заявили о возможности создания коалиции, назвали «победой депутата-рокера и президента-комедианта». В украинских СМИ «обиделись» на такую характеристику киевской политической действительности, данную газетами Guardian и Telegraph, и высказались о том, что «Слуге народа» может хватить голосов для большинства в раде и без коалиции.

В немецких СМИ отметили, что на Украине прошли выборы, которые в очередной раз показали, что любая власть в стране не держится дольше одного срока. Партии Порошенко и Тимошенко прошли в Раду, но с минимальной поддержкой со стороны населения, а потому будут участвовать в украинском законотворчестве лишь формально.
Использованы фотографии:
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