Боевики осуществили ракетную атаку базы ЗРК С-300 САА в Хаме

Ливанская пресса распространяет информацию об использовании боевиками в сирийской провинции Хама ракетных установок против позиций САА.Портал AMN сообщает, что боевики учинили ракетный обстрел города Масьяф и его окрестностей. Особое внимание на себя это обращает в связи с нахождением в окрестностях Масьяфа поставленных в Сирию российских зенитных ракетных комплексов С-300.Упомянутый информационный ресурс пишет о том, что целью джихадистов были именно ЗРК С-300, которые те пытались повредить или уничтожить.Сирийские военные, комментируя публикацию в ливанских СМИ, подтверждают факт атаки, добавляя, что ракеты боевиков не достигли своей главной цели.ЗРК С-300 по решению президента России были поставлены в Сирию для нужд ПВО САА осенью прошлого года – после того, как из-за, как считает Минобороны РФ, провокации израильских ВВС, был сбит самолёт радиоэлектронной разведки ВКС России.Напомним, что ранее в российских СМИ появилась статья с комментариями австралийского военного эксперта, объявившего, что поставленные в Сирию российские системы С-300 не представляют опасности для израильских боевых самолётов, так как «могли бы тщательно изучены израильскими специалистами ещё в Греции или на Кипре».