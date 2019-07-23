Лидер ЛДПР прогнозирует распад Украины с последующим вхождением в состав РФ
Председатель ЛДПР высказался о возможности вхождения Украины в состав Российской Федерации. Свои мысли по этому поводу Владимир Жириновский транслировал в своём Telegram-канале (сервис официально «заблокирован» в России, но депутаты ГД РФ дают понять, блокировка фактически ни на что не повлияла), а также на официальном сайте партии.
По словам Жириновского, украинский президент Владимир Зеленский не сможет управлять страной более двух лет. Лидер ЛДПР прогнозирует новый майдан на Украине, после которого к власти в стране радикалы «могут привести своего Пиночета».
Дальнейший прогноз от Владимира Вольфовича:
Жириновский констатирует, что украинские националисты попытаются фактически контролировать каждый шаг Зеленского. Депутат Государственной Думы отмечает, что радикальны настроенные силы ранее «уже почувствовали запах крови и им не нужен мир».
Жириновский:
Напомним, что партия Владимира Зеленского «Слуга народа» впервые в истории современной Украины может сформировать монопартийное большинство в Верховной раде после уверенной победы на выборах. Что это изменит для украинского народа, - вопрос, на который ответ можно будет получить уже в ближайшее время.
По словам Жириновского, украинский президент Владимир Зеленский не сможет управлять страной более двух лет. Лидер ЛДПР прогнозирует новый майдан на Украине, после которого к власти в стране радикалы «могут привести своего Пиночета».
Дальнейший прогноз от Владимира Вольфовича:
Его («нового Пиночета») сметут, а всё закончится сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России».
Жириновский констатирует, что украинские националисты попытаются фактически контролировать каждый шаг Зеленского. Депутат Государственной Думы отмечает, что радикальны настроенные силы ранее «уже почувствовали запах крови и им не нужен мир».
Жириновский:
Выборы 21 июля в Раду - последние в истории Украины
Напомним, что партия Владимира Зеленского «Слуга народа» впервые в истории современной Украины может сформировать монопартийное большинство в Верховной раде после уверенной победы на выборах. Что это изменит для украинского народа, - вопрос, на который ответ можно будет получить уже в ближайшее время.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Жириновский
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