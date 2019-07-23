Должники – рассчитайсь! Кому российская оборонка раздаёт кредиты

Кредиты для нищих

Некоторым странам просто не хватает денег в данный момент времени […] Своевременное кредитование на рыночных условиях поможет продвигать наши товары.

Россия, как правило, не получает прибыль от этих контрактов, но они обеспечивают работу оборонных предприятий, поддерживая занятость, сохраняя производственные линии и снижая затраты на внутренние закупки

Должники – рассчитайсь!

За последние несколько месяцев Ростех и Рособоронэкспорт, согласно сообщениям, вывели большую часть присутствовавшего в Венесуэле персонала – по некоторым оценкам, до 2000 чел.