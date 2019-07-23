Новости

Должники – рассчитайсь! Кому российская оборонка раздаёт кредиты

39
Россия уже давно является одним из крупнейших в мире торговцев оружием, объем продаж которого составляет около 15 млрд. долл. в год. Это важный для Москвы бизнес, особенно когда бюджет испытывает недостаток средств. Однако в последние годы наметились тенденции, угрожающие финансовому благополучию Кремля. Об этом рассуждает западное издание Defense News.




Кредиты для нищих


Россия широко использует кредитование для привлечения заказчиков, так как ее традиционные клиенты более стеснены в средствах, чем покупатели продукции, выпускаемой западными оборонными компаниями.

Некоторым странам просто не хватает денег в данный момент времени […] Своевременное кредитование на рыночных условиях поможет продвигать наши товары.

- заявил в 2013 году глава РФ Владимир Путин.

Как указывает эксперт Роберт Ли, финансовая гибкость Москвы при заключении сделок приводит к существенному падению рентабельности от продаж:

Россия, как правило, не получает прибыль от этих контрактов, но они обеспечивают работу оборонных предприятий, поддерживая занятость, сохраняя производственные линии и снижая затраты на внутренние закупки

В целом издание выделяет несколько групп стран, закупки которых готова кредитовать Москва.

Должники – рассчитайсь!


Во-первых, это такие государства как Армения (200 млн. долл. кредита), Бангладеш (800 млн.), Куба (50 млн.). Как правило, риск для России в случае их дефолта минимален из-за сравнительно низких объемов поставок. Зато РФ закрепляет их привязанность к своей технике, одновременно распространяя политическое влияние.

Во-вторых, это крупнейшие клиенты Москвы – Индия и Китай, которые, впрочем, предпочитают «платить наличными». Хотя Кремль готов давать кредит и в этом случае, что показала сделка с Турцией, которой было одолжено 1 375 млн. долл. – 55% стоимости приобретенной Анкарой системы С-400.

В-третьих, это «проблемные» страны. В данную категорию входит Венесуэла, набравшая с 2009 года долгов на 10 млрд. долл. при покупке у РФ танков, самолетов, вертолетов, ракет и стрелкового оружия. Как показала практика сотрудничества с Каракасом, в случае неплатежеспособности клиента российская оборонка прощается с ним.

За последние несколько месяцев Ростех и Рособоронэкспорт, согласно сообщениям, вывели большую часть присутствовавшего в Венесуэле персонала – по некоторым оценкам, до 2000 чел.

- отмечает Defense News.

Именно эта категория стран представляет наибольшую угрозу для российской оборонки. Уже есть опыт Алжира, набравшего более 10 млрд. долл. к 1989 году при закупках продукции советского ВПК. Больше эти деньги никто не видел.

В-четвертых, это страны, требующие пожертвований из-за своего бедственного положения. К ним относится Сирия, получающая бесплатно или по сниженным расценкам «избыточное [для России] оборудование» [видимо, изданием имеются в виду устаревшие системы]. Кроме того, в настоящее время в разряд этих государств переходит Венесуэла.


В-пятых, это «небольшие государства, которые могут голосовать в пользу России в ООН или предоставлять другие политические выгоды с минимальными затратами». Например, Никарагуа, разместившее у себя разведывательный пост в обмен на бесплатное оборудование.

Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Отчет о результатах опроса-2013 «Оценка государственно-политических деятелей»
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти